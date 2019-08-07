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Соратника Порошенко застали на отдыхе с неизвестной блондинкой: фото

Личность девушка так и не была установлена

среда, 7 августа 2019, 18:20
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Соратника экс-президента Украины Олега Гладковского (ранее - Свинарчука) застали на отдыхе с неизвестной блондинкой.

Как пишет "Страна", глава корпорации "Богдан" засветился со спутницей на набережной Сан-Поль в испанском городке Сагаро. Элитный курортный поселок расположен между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро.

Отдыхающие здесь могут арендовать виллу на побережье или снять номер в гостинице. Согласно приведенной информации в сети, классический двухместный номер в 5-звездочном отеле Hostal de la Gavina будет стоить в этом месяце 13,8 тыс. гривен за сутки.

Примечательно, что эта локация уже фигурировала в украинских новостях. Именно здесь в 2016 году задержали Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева.

Источник допускает, что неизвестной блондинкой может быть супруга Гладковского Юлия. Согласно его декларации за 2018 год, она владеет большим количеством недвижимости. В частности, на нее записаны: 15 и 8,9 соток земли, а также особняк (863 кв.м) в поселке Козин (Конча-Заспа под Киевом), 6 соток и дом (294 кв.м.) в поселке Гора (Бориспольский район, Киевская обл), две квартиры (419 и 76 кв.м.) и два гаража в Киеве.

На юге Испании, неподалеку Малаги у Олега Гладковского есть вилла. Но сейчас его заметили в более чем тысяче километров от этого места.

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