Соратника Порошенко застали на отдыхе с неизвестной блондинкой: фото

Соратника экс-президента Украины Олега Гладковского (ранее - Свинарчука) застали на отдыхе с неизвестной блондинкой.

Как пишет "Страна", глава корпорации "Богдан" засветился со спутницей на набережной Сан-Поль в испанском городке Сагаро. Элитный курортный поселок расположен между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро.

Отдыхающие здесь могут арендовать виллу на побережье или снять номер в гостинице. Согласно приведенной информации в сети, классический двухместный номер в 5-звездочном отеле Hostal de la Gavina будет стоить в этом месяце 13,8 тыс. гривен за сутки.

Примечательно, что эта локация уже фигурировала в украинских новостях. Именно здесь в 2016 году задержали Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева.

Источник допускает, что неизвестной блондинкой может быть супруга Гладковского Юлия. Согласно его декларации за 2018 год, она владеет большим количеством недвижимости. В частности, на нее записаны: 15 и 8,9 соток земли, а также особняк (863 кв.м) в поселке Козин (Конча-Заспа под Киевом), 6 соток и дом (294 кв.м.) в поселке Гора (Бориспольский район, Киевская обл), две квартиры (419 и 76 кв.м.) и два гаража в Киеве.

На юге Испании, неподалеку Малаги у Олега Гладковского есть вилла. Но сейчас его заметили в более чем тысяче километров от этого места.

Ранее в сети активно обсуждался гардероб Елены Зеленской на красной дорожке аэропорта Канады. Если точнее - ее босоножки. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи с важными лицами супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.