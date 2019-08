Звезду "Однажды в Голливуде" Марго Робби троллят за неудачное фото для глянца: что-то с ним и правда не так

Пользователи Instagram активно троллят в сети актрису Марго Робби, звезду нашумевшей картины "Однажды в Голливуде". Всему виной неудачное фото для австралийского глянца Vogue.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала серию черно-белых фото для журнала, на которых позирует в различных позах и нарядах. Все бы ничего, однако на одном из снимков Робби лишилась ноги.

