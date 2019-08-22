Звезду "Однажды в Голливуде" Марго Робби троллят за неудачное фото для глянца: что-то с ним и правда не так

Пользователи Instagram активно троллят в сети актрису Марго Робби, звезду нашумевшей картины "Однажды в Голливуде". Всему виной неудачное фото для австралийского глянца Vogue.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала серию черно-белых фото для журнала, на которых позирует в различных позах и нарядах. Все бы ничего, однако на одном из снимков Робби лишилась ноги.

"Все хорошо, вот только где твоя нога?", "Кажется, на этом фото чего-то не хватает", "Милашка, красивые ножки", "Красотка, ножки бесподобные", - смеются под снимками актрисы.

Саму же Робби, судя по всему, неудачный снимок не смутил. Впрочем, конфуз никак не отразился на популярности ее поста. Менее чем за сутки снимок актрисы собрал более 900 тыс. лайков.

Примечательно, что это второй подобный конфуз этой недели. Днем ранее пользователей сети позабавил 21-й палец модели Ким Кардашьян, который, похоже, появился на ее ноге благодаря фотошопу.

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