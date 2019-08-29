Ведущая "Разрушителей легенд" погибла, пытаясь побить новый рекорд скорости

Гонщица и ведущая телепередачи "Разрушители легенд" Джесси Комбс погибла, пытаясь побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Ей было 36 лет.

"Члены команды Discovery и журнала MotorTrend глубоко опечалены известием о трагической смерти Джесси Комбс, - сказал представитель Discovery в своем заявлении изданию Variety. - Она была другом и коллегой, иконой в своей отрасли и неоспоримой силой, которая оставила неизгладимый след в автомобильном мире. Мы соболезнуем ее семье и близким".

Комбс получила звание "самой быстрой женщины на четырех колесах" после того, как в 2013 году разогналась до 640 км/час на автомобиле с реактивным двигателем North American Eagle Supersonic Speed Challenger. Перед автокатастрофой со смертельным исходом она нацелилась на 996 км/час. Трагедия произошла на дне сухого озера в пустыне Альворд, штат Орегон.

За три дня до инцидента Комбс опубликовала в Instagram фотографию, написав: "Может показаться немного сумасшедшим - идти прямо на линию огня... тот, кто желает, тот добивается всего. Люди говорят, что я безумная, а я говорю спасибо!"

Джесси Комбс была одной из ведущих Разрушителей легенд, присоединившись команде в 2009 году. Она заменила Кери Байрон, которая ненадолго покинула шоу, чтобы родить первого ребенка. В 2014 году Комбс стала первой женщиной, участвовавшей в гонке Ultra4.

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