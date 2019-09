Кавер Трампа на хит Билли Айлиш набирает популярность в YouTube: забавное видео

В сети набирает популярность забавный ролик с эпизодами речей президента США Дональда Трампа, которые собраны в исполнение хита певицы Билли Айлиш All The Good Girls Go To Hell.

Оригинальный клип исполнительницы уже может похвастаться цифрой в 50 млн просмотров. Кавер якобы в исполнении гаранта США пока к этому числу не дотягивает, тем не менее собирает уже вторую сотню тысяч.

Для создания кавера блоггер Maestro Ziikos собрал фрагменты различных выступлений Дональда Трампа и прогнал их через автотюн. Таким образом в сети появился новый потенциальный хит.

"Я не жалею, что плача за интернет в этом месяце", "Не знал, что Трамп еще и певец. Он поет лучше, чем моя сестра", - смеются в комментариях к ролику.

Ранее Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

