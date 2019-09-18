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Голограмма Уитни Хьюстон выступит в Украине в рамках мирового турне

Цифровая копия легендарной певицы выступит в Киеве в апреле 2020 года

среда, 18 сентября 2019, 12:45
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В январе 2020 года в Мексике начнется мировое турне голограммы Уитни Хьюстон, погибшей в 2012 году. Издание Daily Mail сообщает, что концерты также пройдут в странах Европы, в числе которых оказалась и Украина.

"Уитни Хьюстон обладала невыразимым талантом, а ее артистизм выходил за любые рамки, - заявил Брайан Беккер, исполнительный директор компании BASE Entertainment, разработавшей шоу. - Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, который запечатлит это волшебство. Когда она выступала, в ней чувствовалась непревзойденная харизма и эмоции. Это то, что мы собираемся донести до зрителей".

В шоу будут представлены некоторые из хитов Уитни, в том числе "I Will Always Love You", "Higher Love" и "I Want To Dance With Somebody". Постановкой хореографии для бэк-вокалистов и танцоров займется Фатима Робинсон, работавшая с Рианной и Канье Уэстом.

Создатели голографических туров воссоздают в цифровом виде реалистичные копии покойных артистов. После нескольких месяцев исследований действий и манер звезды, они создают голограмму, дополняя ее фонограммой во время шоу.

Впервые голограмму Уитни Хьюстон вывели на сцену в мае 2016 года для дуэта с Кристиной Агилерой в шоу "Голос", однако после этого семья певицы решила отложить турне, поскольку копия не была идеальной. Теперь, однако, распорядители наследия Хьюстон изменили свое мнение.

В рамках мирового турне голографический концерт Уитни Хьюстон покажут и в Киеве. Он пройдет 2 апреля 2020 года во Дворце "Украина".

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