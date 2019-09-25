На кухне француженки нашли картину XIII века: она и не думала, сколько стоит эта "старая икона"

На кухне жительницы города Компьень (Франция) отыскали часть древнего полиптиха итальянского художника Чимабуэ (Ченни ди Пепо). Произведение XIII века долгие годы висело просто над кухонной плитой, в то время как хозяйка полагала, что это обычная старая икона.

Как пишет BBC, ориентировочная стоимость находки может достигать 6 млн евро (159,8 млн грн). Другую часть полиптиха в 2000 году нашли в графстве Суффолк (Англия).

Изучив находку, эксперты заявили, что ее происхождение "не оспаривается". Картина является частью работы Чимабуэ "Насмехательства над Христом" и написана на той же древесине, что и другие, атрибутированные части полиптиха. Одна из них сегодня хранится Национальной галерее Лондона. Другая - в Нью-Йорке.

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