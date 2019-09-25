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На кухне француженки нашли картину XIII века: она и не думала, сколько стоит эта "старая икона"

Недавно ученые отыскали еще одну часть древнего полиптиха, что правда, в Англии

среда, 25 сентября 2019, 17:22
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На кухне жительницы города Компьень (Франция) отыскали часть древнего полиптиха итальянского художника Чимабуэ (Ченни ди Пепо). Произведение XIII века долгие годы висело просто над кухонной плитой, в то время как хозяйка полагала, что это обычная старая икона.

Как пишет BBC, ориентировочная стоимость находки может достигать 6 млн евро (159,8 млн грн). Другую часть полиптиха в 2000 году нашли в графстве Суффолк (Англия).

Изучив находку, эксперты заявили, что ее происхождение "не оспаривается". Картина является частью работы Чимабуэ "Насмехательства над Христом" и написана на той же древесине, что и другие, атрибутированные части полиптиха. Одна из них сегодня хранится Национальной галерее Лондона. Другая - в Нью-Йорке.

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