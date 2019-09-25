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Пожары и люди с оружием: команда "Орла и решки" стала заложником бунта в Индонезии

На текущий момент им удалось покинуть охваченный беспорядками город

среда, 25 сентября 2019, 13:40
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Съемочная группа популярного тревел-шоу "Орел и решка" стала заложником беспорядков в провинции Папуа (Индонезия). Согласно информации на странице проекта в Instagram, в результате массовых акций на улицах было перекрыто движение общественного транспорта, временно перестал работать и местный аэропорт.

23 сентября группа должна была вылететь в Джакарту, но утром в этот день сотни людей вышли на улицы города Вамена, чтобы выразить протест против обвинений в расизме. Некоторые из них пришли на протесты с оружием: "Аэропорт закрыт, на улицах - противостояния протестующих с полицией и военными; пожары, вооруженные люди и никакого понимания, что делать дальше. Держим кулаки", - рассказали авторы передачи в соцсети.

Несмотря на запрет фото и видеосъемки, к своим постам они также приложили несколько снимков происходящего на улицах Вамена.

Как стало известно позже, съемочной группе все удалось покинуть охваченный беспорядками город: "Сейчас они уже в дороге. Ребятам повезло встретить человека, который помог им эвакуироваться на военном самолете <...> Говорим огромное СПАСИБО человеку, благодаря которому нашей команде удалось эвакуироваться - это Nathaniel Immanuel Hadi. Именно благодаря ему ребята смогли вылететь из Папуа".

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