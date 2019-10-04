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Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции

Проблемы у главы королевской семьи начались еще 16 лет назад

пятница, 4 октября 2019, 13:42
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Королева Великобритании Елизавета II нуждается в операции. Последнее время 93-летняя глава королевской семьи жалуется на постоянные боли в ноге, но не находит времени для лечения и реабилитации.

Как пишет Express, вот уже почти 70 лет королева ведет очень активную жизнь, ежегодно посещая около 200 официальных событий и мероприятий. Такой график не позволяет Елизавете II заняться собственным здоровьем.

"Она не хочет тратить много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться", - рассказал изданию источник, приближенный к королевской семье.

Насколько известно, проблемы с коленным суставом начались у Елизаветы II еще 16 лет назад. В 2003 году она упала и повредила связки. Тогда королеве сделали срочную операцию в одном из местных госпиталей. Период восстановления занял около трех недель.

Сейчас же, как утверждает источник, болевые ощущения в ноге вернулись, но пока Елизавета II тщательно пытается скрывать проблему.

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