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Автор антиутопии "Рассказ служанки" получила второго "Букера": о чем ее новая книга

Новый роман писательницы стал сиквелом бестселлера "Рассказ служанки"

вторник, 15 октября 2019, 13:04
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Вечером 14 октября на торжественной церемонии в Лондоне назвали лауреатов Букеровской премии (Booker Prize), которую присуждают в области литературы англоязычным писателям. В этом году их двое - британка Бернардин Эваристо (за роман "Девушка, женщина, все остальное") и канадская писательница Маргарет Этвуд, автор антиутопии "Рассказ служанки" с новой книгой "Заветы".

Примечательно, что это уже вторая Букеровская премия для Маргарет Этвуд. В 2000 году писательница также была награждена ею за роман "Слепой убийца". Что же касается книги "Заветы", она стала сиквелом "Рассказа служанки" (1984), вошедшего в основу популярного сериала стримингового сервиса Hulu. Мы вспомнили сентябрьскую презентацию романа в Лондоне и максимально коротко рассказываем, о чем же новая книга Этвуд.

Как и планировала ранее писательница, действие книги происходит через 15 лет после событий бестселлера "Рассказ служанки". В целом же роман посвящен Республике Гилеад и ее внутреннему устройству.

Главным действующим лицом "Рассказа служанки" являлась служанка Джун Осборн (Фредова) - в одноименном сериале Hulu ее сыграла Элизабет Мосс. В отличие от бестселлера, в "Заветах" повествование ведется от лица трех других женщин, в их числе и тетка Лидия.

"Пусть я не могла уже продолжить историю Фредовой, я сосредоточилась на трех других персонажах, связанных с событиями книги и рассказе начала конца Гилеада, потому что мы знаем из "Рассказа служанки", что в конце концов республика прекратит свое существование, - упоминала в Лондоне Маргарет Этвуд. - Как все рушится, как заканчиваются подобные режимы. Мне было интересно разобраться в этом".

Из планов писательницы также стало известно, что красные робы служанок станут зелеными. В романе также появятся новые группы жителей Гилеада в новых костюмах, которых не было в оригинальной книге. Насколько известно, стриминговый сервис Hulu и кинокомпания MGM уже размышляют об экранизации нового романа "Заветы".

  • Ранее Комитет Нобелевской премии назвал имена ее лауреатов в области литературы за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

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