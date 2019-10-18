Тело популярной модели нашли закатанным в бетон: полиция задержала подозреваемых

В пустыне Невады (США) обнаружили тело 24-летней модели и звезды Instagram Эсмеральды Гонсалес. Родные и полиция искали девушку с мая текущего года.

Как пишет Mirror, ее тело находилось в деревянном ящике, который был залит бетоном. Эксперты пришли к заключению, что Гонсалес пытались задушить, однако смерть наступила в результате отравления ядовитым веществом.

В совершении преступления полиция подозревает 45-летнего соседа модели Кристофера Престипино. Насколько известно, в день убийства Эсмеральда находилась в его доме - там пара принимала запрещенные препараты. После употребления метамфетамина Гонсалес якобы начала вести себя неадекватно и мужчина решил привязать ее к кровати. Освободившись, девушка кинулась на обидчика с кулаками, после чего тот попытался ее задушить.

Очевидно, задуманное мужчине не удалось, так как через некоторое время модель пришла в себя. Тогда Престипино ввел ей средство для чистки бассейна, которое и убило модель. Спрятать тело он решил в пустыне.

Примечательно, что вместе с мужчиной полиция задержала и его девушку Лизу Морт, которую обвиняют в соучастии и укрывательстве преступления.

За жизнью Эсмеральды Гонсалес в Instagram следили более 300 тыс. пользователей.

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