RU  UA

Лайм

Тело популярной модели нашли закатанным в бетон: полиция задержала подозреваемых

Поиски девушки длились пять месяцев. Все это время ее тело было в пустыне Невады

пятница, 18 октября 2019, 15:07
читати статтю українською

В пустыне Невады (США) обнаружили тело 24-летней модели и звезды Instagram Эсмеральды Гонсалес. Родные и полиция искали девушку с мая текущего года.

Как пишет Mirror, ее тело находилось в деревянном ящике, который был залит бетоном. Эксперты пришли к заключению, что Гонсалес пытались задушить, однако смерть наступила в результате отравления ядовитым веществом.

В совершении преступления полиция подозревает 45-летнего соседа модели Кристофера Престипино. Насколько известно, в день убийства Эсмеральда находилась в его доме - там пара принимала запрещенные препараты. После употребления метамфетамина Гонсалес якобы начала вести себя неадекватно и мужчина решил привязать ее к кровати. Освободившись, девушка кинулась на обидчика с кулаками, после чего тот попытался ее задушить.

Очевидно, задуманное мужчине не удалось, так как через некоторое время модель пришла в себя. Тогда Престипино ввел ей средство для чистки бассейна, которое и убило модель. Спрятать тело он решил в пустыне.

Примечательно, что вместе с мужчиной полиция задержала и его девушку Лизу Морт, которую обвиняют в соучастии и укрывательстве преступления.

За жизнью Эсмеральды Гонсалес в Instagram следили более 300 тыс. пользователей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Леди Гага позволила фану взять себя на руки на сцене - упали с нее они тоже вместе

Американская певица Леди Гага во время концерта запрыгнула на руки фанату и упала с ним со сцены.

Названы 100 самых влиятельный женщин Украины: в ежегодном рейтинге 59 новых имен

Украинский журнал опубликовал ежегодный рейтинг, в котором на этот раз больше половины новых имен

В России решили пожаловаться на правила украинского отбора на Евровидение - не получилось

16 октября в Украине стартовал отборочный этап на конкурс с новыми правилами

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: