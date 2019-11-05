Таинственный барабанщик The Hardkiss попрощался с группой и впервые снял маску "Кричи"

Украинская группа The Hardkiss переживает очередные изменения в составе. На этот раз коллектив прощается с барабанщиком "Кричи" (Kreechy) и приветствует в команде Евгения Кибелева, некогда участника "СКАЙ".

Фото нового состава появилось на странице группы в Instagram. В свою очередь, попрощавшись с коллегами, на признание в соцсети решился и музыкант Дмитрий Смотров - пять лет он носил маску "Кричи" и являлся барабанщиком The Hardkiss.

"Новая история The Hardkiss. Приветствуем в составе группы барабанщика Евгения Кибелева. - написали музыканты. В этом же посте они попблагодарили Дмитрия Смотрова за "годы классного сотрудничества". - С "Кричи" мы еще непременно встретимся!"

Догадки самых внимательных поклонников группы оказались верными. Пять лет место за ударной установкой действительно занимал бывший барабанщик группы MORTON, которого ранее заметили без маски на репетиции The Hardkiss. Тем не менее подтверждений этой фанатской теории не было.

На расспросы поклонников о маске вокалистка Юлия Санина неоднократно отвечала, что таким их таинственный коллега видит и ощущает себя в творчестве. Поэтому не прячется, а принимает образ "Кричи" на публике.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Тайное рано или поздно становится явным! - написал в Instagram Дмитрий Смотров. - Пять лет мы были вместе так близко, и в то же время далеко друг от друга! Все то, что я так бережно от вас хранил - больше не является секретом! Спасибо каждому!"

Музыкант поблагодарил The Hardkiss за ценный опыт и пережитые вместе эмоции, однако не стал обещать новых встреч со своим персонажем: "Кричи" пора улетать домой, на свою планету, а я тем временем открыт к новым предложениям и творческому сотрудничеству! Всем добра!" - добавил Смотров.

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