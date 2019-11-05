RU  UA

Лайм

Таинственный барабанщик The Hardkiss попрощался с группой и впервые снял маску "Кричи"

Пять лет под маской "Кричи" скрывался экс-участник группы MORTON

вторник, 5 ноября 2019, 15:22
читати статтю українською

Украинская группа The Hardkiss переживает очередные изменения в составе. На этот раз коллектив прощается с барабанщиком "Кричи" (Kreechy) и приветствует в команде Евгения Кибелева, некогда участника "СКАЙ".

Фото нового состава появилось на странице группы в Instagram. В свою очередь, попрощавшись с коллегами, на признание в соцсети решился и музыкант Дмитрий Смотров - пять лет он носил маску "Кричи" и являлся барабанщиком The Hardkiss.

"Новая история The Hardkiss. Приветствуем в составе группы барабанщика Евгения Кибелева. - написали музыканты. В этом же посте они попблагодарили Дмитрия Смотрова за "годы классного сотрудничества". - С "Кричи" мы еще непременно встретимся!"

Догадки самых внимательных поклонников группы оказались верными. Пять лет место за ударной установкой действительно занимал бывший барабанщик группы MORTON, которого ранее заметили без маски на репетиции The Hardkiss. Тем не менее подтверждений этой фанатской теории не было.

На расспросы поклонников о маске вокалистка Юлия Санина неоднократно отвечала, что таким их таинственный коллега видит и ощущает себя в творчестве. Поэтому не прячется, а принимает образ "Кричи" на публике.

"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Тайное рано или поздно становится явным! - написал в Instagram Дмитрий Смотров. - Пять лет мы были вместе так близко, и в то же время далеко друг от друга! Все то, что я так бережно от вас хранил - больше не является секретом! Спасибо каждому!"

Музыкант поблагодарил The Hardkiss за ценный опыт и пережитые вместе эмоции, однако не стал обещать новых встреч со своим персонажем: "Кричи" пора улетать домой, на свою планету, а я тем временем открыт к новым предложениям и творческому сотрудничеству! Всем добра!" - добавил Смотров.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Каскадеры, разбитые машины и 300 человек массовки: компания Sony сняла в Киеве эффектный ролик

Съемки прошли на проспекте Бажана, на ступенях Дворца спорта и других локациях города

Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10

В 8 выпуске шоу "Х-фактор-10" выступили бэк-вокалистка Натальи Могилевской, концертный директор Оли Поляковой, фанатка Насти Каменских и другие участники.

Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак

На заключительный кастинг шоу "Х-фактор-10" пришел концертный директор Оли Поляковой.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: