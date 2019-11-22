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Самый первый комикс Marvel продали за рекордную сумму: фото

В свое время выпуск купили всего за 10 центов

пятница, 22 ноября 2019, 15:18
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Первый номер комикса Marvel, выпущенный в 1939 году, продали на аукционе Heritage Auctions в Далласе за рекордную для когда-либо проданных комиксов студии сумму $1,26 млн. Его первым владельцем был некий почтальон из Пенсильвании, который в свое время купил выпуск всего за 10 центов.

Выпуск Marvel Comics No. 1 впервые рассказал читателям о таких персонажах, как Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Нэмор (Подводник). В преддверии аукциона комикс прошел проверку состояния и получил 9,4 балла из 10 возможных.

Как пишет Reuters, имя покупателя остается тайной. Что же касается рекордов, предыдущим рекордсменом среди комиксов Marvel был выпуск 1962 года. В нем впервые появился Человек-паук, что помогло поднять его стоимость до отметки в $1,1 млн.

  • Ранее картину стрит-арт художника Бэнкси, личность которого до сих фактически не установлена, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за рекордные 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,2 млн). Ею автор высмеял британский парламент.

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