RU  UA

Лайм

YUKO представили особый релиз, который посвятили жертвам домашнего насилия

Для альбома музыканты отобрали 14 лучших треков из своей коллекции

понедельник, 25 ноября 2019, 13:26
читати статтю українською

25 ноября, в День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, группа YUKO представила альбом ремиксов Re:DURA, который посвятила всем жертвам абьюза.

Участники группы, вокалистка Юлия Юрина и мультиинструменталист Стас Королев, отобрали для альбома 14 треков из своей коллекции. Оригинальный лонгплей DURA вышел в прошлом году.

"Ранее мы выпускали альбом ремиксов Re:Ditch, в котором отдали все, кроме одной, песни на переработку нашим друзьям. А ту, что не отдали друзьям, предложили растерзать нашим фанам. И прислали настолько интересные ремиксы, что мы решили, что следующий альбом ремиксов будет полностью состоять из конкурсных работ. Вот он, Re:Dura", - рассказал Стас.

Примечательно, что тема домашнего насилия очень ярко отображена с украинском фольклоре. В свою очередь, YUKO охотно переосмысливают песни с социальной тематикой, так как даже спустя годы проблема остается по-прежнему актуальной.

Как отметила вокалистка проекта, в свое время альбом DURA стал для нее своеобразной терапией. Теперь же музыкантам было любопытно прочувствовать настроение студийника и как его слушатели пропустят через себя собранные в нем треки: "Было очень интересно, как люди прочувствуют настроение альбома <...> сделают переосмысление треков. На одну песню мы так и не выбрали ремикс, так как не увидели подходящей работы, а на некоторые не удержались и выбрали по несколько ремиксов, настолько круто разнообразно переделали наши песни".

  • Ранее группа YUKO выпустила новый клип с десятками диких "сториз" своих поклонников. Для него музыкантам присылали видео из разных уголков Украины.
  • Смотрите также на The Lime, как Иван Дорн скопировал Олега Скрипку в ремейке знаменитого музыкального видео "ВВ". Клип на песню "Танці" считается первым в украинском шоу-бизнесе.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Назван победитель шоу Танці з зірками-2019: смотрим лучшие моменты финала

За победу в новом сезоне шоу Танці з зірками-2019 соревновались три пары финалистов

Фаворитка Танців з зірками-2019 повторила в финале самый сексуальный номер сезона: видео

Всего финалисты исполнили в эфире шесть разных танцев

Финал Детского Евровидения-2019: кто победил и как выступила украинка София Иванько

В этом году за хрустальный микрофон боролись 19 стран-участниц

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: