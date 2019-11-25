YUKO представили особый релиз, который посвятили жертвам домашнего насилия

25 ноября, в День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, группа YUKO представила альбом ремиксов Re:DURA, который посвятила всем жертвам абьюза.

Участники группы, вокалистка Юлия Юрина и мультиинструменталист Стас Королев, отобрали для альбома 14 треков из своей коллекции. Оригинальный лонгплей DURA вышел в прошлом году.

"Ранее мы выпускали альбом ремиксов Re:Ditch, в котором отдали все, кроме одной, песни на переработку нашим друзьям. А ту, что не отдали друзьям, предложили растерзать нашим фанам. И прислали настолько интересные ремиксы, что мы решили, что следующий альбом ремиксов будет полностью состоять из конкурсных работ. Вот он, Re:Dura", - рассказал Стас.

Примечательно, что тема домашнего насилия очень ярко отображена с украинском фольклоре. В свою очередь, YUKO охотно переосмысливают песни с социальной тематикой, так как даже спустя годы проблема остается по-прежнему актуальной.

Как отметила вокалистка проекта, в свое время альбом DURA стал для нее своеобразной терапией. Теперь же музыкантам было любопытно прочувствовать настроение студийника и как его слушатели пропустят через себя собранные в нем треки: "Было очень интересно, как люди прочувствуют настроение альбома <...> сделают переосмысление треков. На одну песню мы так и не выбрали ремикс, так как не увидели подходящей работы, а на некоторые не удержались и выбрали по несколько ремиксов, настолько круто разнообразно переделали наши песни".

Ранее группа YUKO выпустила новый клип с десятками диких "сториз" своих поклонников. Для него музыкантам присылали видео из разных уголков Украины.

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