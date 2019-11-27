Украинская красавица в платье-вышиванке отправилась в США на "Мисс Вселенная": фото

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная", модель Анастасия Суббота, отправилась в США, где представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная".

На своей странице в Instagram украинская красавица опубликовала несколько фото из аэропорта в городе Борисполь. Для поездки Анастасия выбрала короткое платье-вышиванку, которое сочетала с черными ботфортами.

"Большое спасибо всем за поддержку! Я люблю тебя, Украина! Атланта, скоро увидимся", - написала модель под снимками.

Предстоящий 68-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" проведут 8 декабря в Атланте (США). В этом году в состязании примут участие представительницы 76 стран.

Напомним, что недавно участие Анастасии Субботы в международном конкурсе было под вопросом. За две недели до вылета в Атланту посольство США в Украине отказало девушке в выдаче визы. Разобраться в сложившейся ситуации решила директор и владелец конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Она обратилась в посольство с письмом, в котором попросила не срывать заранее запланированную поездку на известный конкурс, и там согласились принять Анастасию Субботу на повторное собеседование. В итоге украинка получила визу.

За день до вылета в США Анастасия Суббота показала наряд для финального выхода на "Мисс Вселенная". Его вес составляет 28 килограмм.

Модель Маргарита Паша, победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019", отправилась в Лондон, где примет участие в международном конкурсе "Мисс мира".

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