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Мелания Трамп встретилась с Елизаветой II в особом наряде - такой только у первой леди США

Лидеры НАТО отпраздновали в Букингемском дворце 70-летие организации

среда, 4 декабря 2019, 13:58
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В этом году НАТО празднует 70 лет со дня своего учреждения, и по этому поводу королева Великобритании Елизавета II организовала официальный прием, на который были приглашены лидеры организации. В стенах Букингемского дворца погостили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастина Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.

Фото: Getty Images

Больше остальных папарацци уделили внимание супруге гаранта США, ведь первая леди государства прибыла на мероприятие в уникальном наряде бренда Valentino. Насколько известно, он был создан исключительно для Мелании Трамп, поэтому модницам в магазинах торговой марки его не найти.

Свой яркий образ супруга Трампа дополнила лиловым кашемировым платьем от своего стилиста Эрве Пьера и лодочками в тон от Christian Louboutin.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На приеме также были замечены супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и принц Чарльз с супругой Камиллой. Если кто и мог в тот вечер составить конкуренцию Мелании, так это герцогиня Кембриджская, посетившая мероприятие в зеленом вечернем платье с длинными рукавами от бренда Emilia Wickstead. Насколько известно, торговая марка входит в число ее любимых.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

  • Ранее британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II. Известному журналисту пришлось выступить с заявлением.
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