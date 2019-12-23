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Косплееры и звездные гости посетили премьеру саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в Киеве: фото

В Украине прокат фильма стартовал 19 декабря

понедельник, 23 декабря 2019, 17:08

В кинотеатре "Планета кино" (ТЦ Блокбастер) состоялся допремьерный показ фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Первыми долгожданную финальную часть саги увидели звездные гости, поклонники и косплееры. В частности, на премьере присутствовали представители всемирной фанатской организации "501-й легион" в костюмах главных героев ленты.

Lucasfilm и режиссер Дж. Дж. Абрамс еще раз объединили свои силы, чтобы отправить зрителей в эпическую путешествие в далекой-далекой галактики с фильмом "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Это завершение любимой саги, которое подарит нам новые легенды и финальную битву за свободу.

Во ходе допремьерного показа также были подведены итоги конкурса на лучший фан-арт постер, посвященный героям саги. Кроме того, гости могли попробовать свои силы в управлении Lego-роботами и космическими кораблями от студии "Изобретатель" и сфотографироваться с косплеерами.

Напомним, во всех кинотеатрах Украины прокат фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" стартовал 19 декабря.

  • Пока "Звездные войны: Скайуокер. Восход" собирает смешанные отзывы. Многие зрители и критики называют его самой слабой частью трилогии, и режиссер Дж. Дж. Абрамс после показа в Академии кинематографических искусств и наук признал правоту недовольных.

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