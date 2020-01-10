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Модель Белла Хадид снялась обнаженной для календаря и сделала февраль по-настоящему жарким

Менее чем за сутки снимок модели в Instagram собрал более 800 тыс. лайков

пятница, 10 января 2020, 17:30
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Американская супермодель Белла Хадид снялась обнаженной для фирменного календаря V Magazine на 2020 год. Звезде бренда Victoria’s Secret досталась страница февраля, и она сделала его по-настоящему жарким.

Фотографией для лимитированного календаря Хадид поделилась на личной странице в Instagram, где менее чем за сутки снимок собрал более 800 тыс. лайков.

Фото: Белла Хадид

К созданию календаря его авторы привлекли не только Беллу Хадид, но и других ведущих представительниц модной индустрии. Некоторые из них позировали топлес, некоторые с без одежды вовсе.

Так, страницу января украсила сестра Беллы Джиджи Хадид, ноября - супруга певца Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин.

Фото: Джиджи Хадид

Фото: Хейли Болдуин

Среди других участниц фотосессий - американская модель Кэролин Мерфи, некогда "ангелы" Victoria’s Secret Карли Клосс и Лили Олдридж и другие.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Белла Хадид

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