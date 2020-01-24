Названы имена судей нового сезона "МастерШеф. Профессионалы": кто заменит Лизу Глинскую

Телеканал СТБ анонсировал выход кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы-2", героями которого являются состоявшиеся повара. В новом сезоне проекта изменился судейский состав.

Во втором сезоне оценивать кулинарные способности профессионалов будут бессменный судья Эктор Хименес-Браво, ресторатор Владимир Ярославский, а место Елизаветы Глинской займет Ольга Мартыновская - победительница третьего сезона шоу "МастерШеф". Для участия в шоу девушка прилетела прямо из Парижа.

"Счастлива. Я снова очень счастлива! Вдохновенно и радостно от того, что мама говорила правду: "Доченька, работай отдано, живи по совести, мечтаний искренне и станет все возможным". Произошло круче, чем я себе думала. Представляете - теперь я, Ольга Мартыновская - судья МастерШеф Профессионалы. С вселенской благодарностью я принимаю новый этап жизни, от которого кайфую везде в всегда! Сделаю все возможное, чтобы оправдать надежды и ожидания людей, которые поверили в меня", - поделилась эмоциями Ольга.

"Хочу пожелать Оле успехов в роли судьи и талантливых учеников! Новый сезон будет жарче чем когда либо!", - прокомментировал Эктор.

Ольга Мартыновская после победы в "МастерШеф-3" обучилась в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. В 2017 году она стала управляющей и одной из собственников ресторана Les Foodies в центре Парижа. Кулинар входит в книгу "MOF 2017 – лучшие повара Франции" как лучшая женщина-иностранка шеф-повар.

Премьера второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" состоится 29 февраля.

Организаторы проекта "Холостяк" на канале СТБ раскрыли первые подробности 10 сезона шоу. Так, уже известно, что главным героем романтического реалити стал пилот по имени Максим.

Читайте также на theLime интервью с кулинаром и ресторатором, судьей проекта "МастерШеф" на канале СТБ Эктором Хименесом-Браво.

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