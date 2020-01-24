Названы имена судей нового сезона "МастерШеф. Профессионалы": кто заменит Лизу Глинскую

Телеканал СТБ анонсировал выход кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы-2", героями которого являются состоявшиеся повара. В новом сезоне проекта изменился судейский состав.
Во втором сезоне оценивать кулинарные способности профессионалов будут бессменный судья Эктор Хименес-Браво, ресторатор Владимир Ярославский, а место Елизаветы Глинской займет Ольга Мартыновская - победительница третьего сезона шоу "МастерШеф". Для участия в шоу девушка прилетела прямо из Парижа.
"Счастлива. Я снова очень счастлива! Вдохновенно и радостно от того, что мама говорила правду: "Доченька, работай отдано, живи по совести, мечтаний искренне и станет все возможным". Произошло круче, чем я себе думала. Представляете - теперь я, Ольга Мартыновская - судья МастерШеф Профессионалы. С вселенской благодарностью я принимаю новый этап жизни, от которого кайфую везде в всегда! Сделаю все возможное, чтобы оправдать надежды и ожидания людей, которые поверили в меня", - поделилась эмоциями Ольга.
"Хочу пожелать Оле успехов в роли судьи и талантливых учеников! Новый сезон будет жарче чем когда либо!", - прокомментировал Эктор.
Ольга Мартыновская после победы в "МастерШеф-3" обучилась в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. В 2017 году она стала управляющей и одной из собственников ресторана Les Foodies в центре Парижа. Кулинар входит в книгу "MOF 2017 – лучшие повара Франции" как лучшая женщина-иностранка шеф-повар.
Премьера второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" состоится 29 февраля.
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