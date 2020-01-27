Топ-лауреатом "Грэмми" стала Билли Айлиш, но победил все равно костюм Билли Портера - о нем говорят все

Главным лауреатом 62-й церемонии вручения музыкальной премии Грэмми-2020 стала Билли Айлиш - певица уехала домой с пятью статуэтками. Но по-настоящему победил в этот вечер актер Билли Портер. И все благодаря его образу на красной дорожке (в общем, как всегда).

На этот раз звезда театра и кино пожаловал на светский раут в лазурном костюме с бахромой и в очень эффектной шляпе с занавесками. Она оказалась непростой и сделала Портера звездой вечера. Весь секрет в скрытых роликах, которые позволили занавескам раздвигаться (видео смотрите ниже).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"2020 год едва наступил, а Билли Портер уже живет в 3020-м", - стали шутить в Твиттер.

Казалось, Портеру уже не превзойти свой легендарный смокинг-платье для красной дорожки "Оскара" или костюм древнеегипетского божества на Met Gala 2019.

Смотрите также на theLime, в каких нарядах на Грэмми-2020 блистали Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие знаменитости. Примечательно, что в этом году на красной дорожке главным украшением звезд стала их яркая индивидуальность.

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