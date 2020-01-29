Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно

Едва ли не каждый публичный выход Кейт Миддлтон становится темой обсуждения в СМИ - папарацци пристально следят за нарядами супруги принца Уильяма, которая отличается весьма изысканным стилем. Не прошел мимо прессы и последний приезд герцогини Кембриджской в одну из детских больниц в Лондоне. Что правда, на этот раз всему виной не ее образ, а коварный ветер.

В медучреждение Кейт Миддлтон пожаловала в твидовых жакете и довольно короткой юбке от Dolce & Gabbana. Тут-то коварная лондонская погода и застала герцогиню врасплох. Сильный ветер стал подбрасывать юбку к верху, подарив ее владелице возможность ощутить себя в образе Мэрилин Монро.

По сети разошлись снимки, на которых Кейт Миддлтон старается удержать юбку. От неожиданности герцогиня растерялась и, сама того не зная, подарила репортерам несколько забавных кадров.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, ждать ли пополнения в их с Уильямом семье. Сама она не против еще одного малыша, но вот принц, похоже, не в восторге от этой идеи.

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