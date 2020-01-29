Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно

Едва ли не каждый публичный выход Кейт Миддлтон становится темой обсуждения в СМИ - папарацци пристально следят за нарядами супруги принца Уильяма, которая отличается весьма изысканным стилем. Не прошел мимо прессы и последний приезд герцогини Кембриджской в одну из детских больниц в Лондоне. Что правда, на этот раз всему виной не ее образ, а коварный ветер.
В медучреждение Кейт Миддлтон пожаловала в твидовых жакете и довольно короткой юбке от Dolce & Gabbana. Тут-то коварная лондонская погода и застала герцогиню врасплох. Сильный ветер стал подбрасывать юбку к верху, подарив ее владелице возможность ощутить себя в образе Мэрилин Монро.
По сети разошлись снимки, на которых Кейт Миддлтон старается удержать юбку. От неожиданности герцогиня растерялась и, сама того не зная, подарила репортерам несколько забавных кадров.
- Ранее Кейт Миддлтон рассказала, ждать ли пополнения в их с Уильямом семье. Сама она не против еще одного малыша, но вот принц, похоже, не в восторге от этой идеи.
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