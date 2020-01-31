Ассоль представила песню, с которой выступит на Нацотборе на Евровидение-2020: видео

В пятницу, 31 января, украинская певица Assol (Катя Гуменюк) презентовала трек Save It, с которым поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды).

По словам вокалистки, Save It – не просто очередная песня для конкурса, она имеет важное социальное значение. Ее главный месседж – "начни с себя, чтобы помочь миру".

"Сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана показать ее на "Евровидении", рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас", – рассказывает Assol.

Кате Гуменюк 25 лет. Вокалом будущая звезда стала заниматься в три года, а в семилетнем возрасте дебютировала на большой сцене под творческим именем Ассоль. После окончания школы Катя уехала учиться в Англию. В 2016 году она получила диплом юриста и через год поступила в магистратуру по специальности "Гостиничный и туристический менеджмент".

Гуменюк принимала участие в шестом сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте Катя была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

В конце 2019 года певица заявила, что теперь будет выступать под новым именем - katya, но позже решила вновь вернуться к более узнаваемому псевдониму.

"Имя Assol – не просто псевдоним, а уже как второе имя для меня. Я к нему приросла давно, и такое решение было принято, потому что на "Евровидение" должен ехать артист, у которого большая интересная биография, своя история. У Assol эта история есть, и я очень горжусь этим. Мне очень приятно, что мы провели такой ребрендинг имени и вдохнули в него новую жизнь", - объяснила свое решение Катя "КП" в Украине".

Assol выступит в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится уже в следующую субботу, 8 февраля. Своим выступлением девушка закроет прямой эфир.

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