CLOUDLESS выпустили клип к конкурсной песне Нацотбора на Евровидение-2020

Группа CLOUDLESS презентовала в сети клип к синглу Drown Me Down, с которым уже в эту субботу, 8 февраля, попробует свои силы в рамках Нацотбора на Евровидение-2020.

"Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как нам жить и что и как делать. Не существует «правды в последней инстанции", - комментируют релиз музыканты. Сам же трек Drown Me Down участники группы называют призывом никогда не опускать руки и оставаться собой в любой ситуации.

Режиссером ролика выступил Олег Борщевский, известный сотрудничеством с Dzidzio, Арсеном Мирзояном, группами "Без Обмежень" и "Бумбокс". Видео отсняли за 14 часов, а в съемках приняли участие 13 актеров.

Напомним, первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 стартует уже в эту субботу, 8 февраля. Второй состоится через неделю - 15 февраля. В них за билет в Нидерланды посоревнуются 16 артистов, и лишь шесть из них пройдут в гранд-финал, запланированный на 22 февраля.

Слушайте все представленные на сегодняшний день конкурсные песни участников Нацотбора-2020. По ссылке редакция theLime также делится субъективным мнением о треках.

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