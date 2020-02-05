Говорят, участник Нацотбора на Евровидение украл песню у Эда Ширана - но сам он так не считает

Национальный отбор на Евровидение-2020 еще не начался, а в сети уже назревает первый скандал вокруг одного из участников. Речь идет о молодом певце с грузинскими корнями GIO (Гио Дарахвелидзе). Музыкант собрался на конкурс с песней Feeling so Lost, которая пользователям сети очень напоминает хит Эда Ширана Perfect.

Однако сам GIO так не считает. В беседе с изданием tochka.net вокалист заявил, что песня даже близко не похожа.

"Я такого не замечал, потому что песня не похожа. Музыка - она очень разнообразна и в каких-то моментах каждая песня может что-то напоминать. Но то, что я пишу - это мое, обо мне, оно уникально и так скажет каждый музыкант, потому что это о чувстве, которое не подделаешь. Поэтому я прокомментировал бы это так, что песня даже близко не похожа, но каждый человек может считать по-своему", - сказал GIO.

Предлагаем послушать обе композиции.

GIO - Feeling so Lost



Эд Ширан - Perfect



GIO родом из Грузии, но вот уже много лет живет и пишет музыку Украине. В прошлом году вокалист пробовал свои силы в шоу "Голос країни", в команде Дана Балана. Артист также принимал участие во многих фестивалях и мероприятиях, таких как "Кураж Базар", Borjomi fest, Kartuli fest ии многих других.

До старта первого полуфинала остается несколько дней, и к этому времени раскрыть свои конкурсные треки решились не все. theLime собрал в одном материале все представленные на сегодняшний день песни участников обоих полуфиналов Нацотбора.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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