RU  UA

Лайм

Говорят, участник Нацотбора на Евровидение украл песню у Эда Ширана - но сам он так не считает

Певец выступит в первом полуфинале 8 февраля

среда, 5 февраля 2020, 14:08
читати статтю українською

Национальный отбор на Евровидение-2020 еще не начался, а в сети уже назревает первый скандал вокруг одного из участников. Речь идет о молодом певце с грузинскими корнями GIO (Гио Дарахвелидзе). Музыкант собрался на конкурс с песней Feeling so Lost, которая пользователям сети очень напоминает хит Эда Ширана Perfect.

Однако сам GIO так не считает. В беседе с изданием tochka.net вокалист заявил, что песня даже близко не похожа.

"Я такого не замечал, потому что песня не похожа. Музыка - она очень разнообразна и в каких-то моментах каждая песня может что-то напоминать. Но то, что я пишу - это мое, обо мне, оно уникально и так скажет каждый музыкант, потому что это о чувстве, которое не подделаешь. Поэтому я прокомментировал бы это так, что песня даже близко не похожа, но каждый человек может считать по-своему", - сказал GIO.

Предлагаем послушать обе композиции.

GIO - Feeling so Lost

Эд Ширан - Perfect

GIO родом из Грузии, но вот уже много лет живет и пишет музыку Украине. В прошлом году вокалист пробовал свои силы в шоу "Голос країни", в команде Дана Балана. Артист также принимал участие во многих фестивалях и мероприятиях, таких как "Кураж Базар", Borjomi fest, Kartuli fest ии многих других.

  • До старта первого полуфинала остается несколько дней, и к этому времени раскрыть свои конкурсные треки решились не все. theLime собрал в одном материале все представленные на сегодняшний день песни участников обоих полуфиналов Нацотбора.
  • Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

CLOUDLESS выпустили клип к конкурсной песне Нацотбора на Евровидение-2020

В съемках нового ролика группы приняли участие 13 актеров

theLime слушает песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 - кто и с чем собрался на конкурс

Слушаем и оцениваем все конкурсные песни участников Национального отбора на Евровидение-2020

KHAYAT представил конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2020

KHAYAT представил песню Call for love, с которой выступит в втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: