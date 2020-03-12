"Квартал 95" сменил на "Рассмеши комика" не только судью, но и ведущего - кто заменил Ласточкина

Юморист Юрий Ткач стал ведущим нового сезона развлекательного шоу "Рассмеши комика" студии "Квартал 95", премьера которого состоится уже 14 марта.

Об этом сказано на официальной странице канала "1+1" в Instagram. "Планируешь смотреть премьеру "Рассмеши комика"? Раскрываем еще одну тайну нового сезона. Ведущим шоу станет положительный Юрий Ткач", - сказано в посте.

Шоу "Рассмеши комика" выйдет в уже знакомом зрителям, не просто развлекательном, но и социально направленном формате. Юмористы объединятся в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта.

Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.

В новом сезоне развлекательного шоу "Рассмеши комика" зрителей ждет еще один сюрприз - новая судья. У Евгения Кошевого появилась звездная напарница - популярная певица Оля Полякова.

Напомним, что в прошлом сезоне юмористического шоу "Рассмеши комика" кресло Владимира Зеленского занимал актер Юрий Ткач.

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