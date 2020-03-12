В сети появился эффектный арт с образом Go-A на Евровидении, но фанов сейчас заботят далеко не костюмы

Поклонники группы Go-A, которая представит в этом году Украину на Евровидении-2020, опубликовали в сети эффектный арт с видением возможного образа вокалистки Екатерины Павленко. Фото появилось на украинской фан-странице песенного конкурса в Инстаграм.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Неизвестный художник изобразил солистку группы в эффектном наряде, оставив ту же палитру цветов. Верхняя часть платья на рисунке переходит в большие крылья. Фолловеры аккаунта оценили идею дизайна, и, возможно, присмотрелись бы к ней внимательнее, если бы не эпидемия коронавируса. Теперь поклонники взволнованы возможной отменой или переносом Евровидения-2020 на другие даты.

"Главное, чтоб конкурс вообще состоялся", "Думаете Евровидение все же состоится? Мне почему-то кажется, что нет", "Май еще далеко, будем надеяться на лучшее", - дискутируют в комментариях под снимком.

Напомним, группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 с песней "Соловей", которая принесла им победу в финале Национального отбора на песенный конкурс в феврале этого года.

Недавно музыканты и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили конкурсную песню, но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось в песне "Соловей".

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