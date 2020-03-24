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Альтер-эго The Weeknd преследует с ножом возлюбленную в новом клипе In Your Eyes

На выходе нового альбома сюрпризы для поклонников не закончились

вторник, 24 марта 2020, 13:44
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Канадский хитмейкер The Weeknd после выхода новой пластинки After Hours продолжает радовать фанов свежим контентом. В YouTube музыкант презентовал клип к треку In Your Eyes, в котором сыграл маньяка-преследователя.

Ролик стал продолжением предыдущего клипа After Hours к заглавной песне альбома, и на этот раз заканчивается хэппи-эндом для потенциальной жертвы, роль которой досталась модели Зайне Миучче.

Слушаем альбом After Hours на Google Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer и Spotify.

Напомним, предыдущий альбом музыканта My Dear Melancholy вышел в марте прошлого года. В его трек-лист вышло всего шесть треков, в том числе два фита с техно-диджеем Gesaffelstein.

  • Ранее эпатажные Die Antwoord выпустили новый альбом House of Zef, который может стать их последним. Во всяком случае, о планах выпустить последнюю пластинку пара неоднократно упоминала ранее в своих интервью.
  • Легенды рок-сцены Deep Purple премьерят клип к синглу Throw My Bones, который войдет в их 21-й студийный альбом Whoosh! Релиз пластинки запланирован на 12 июня этого года.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: The Weeknd

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