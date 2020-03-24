Понедельники с Metallica: музыканты нашли, чем развлечь фанов в дни карантина

Участники группы Metallica, как и многие другие артисты, тоже были вынуждены отменить часть своих весенних шоу и отправиться на карантин. Чтобы подбодрить фанов, ветераны трэша решили проводить с ними каждый понедельник, выкладывая в сети концертные записи.

Полные шоу группы будут появляться на официальном канале в YouTube с хештегом #MetallicaMondays. 23 марта музыканты уже разместили первый ролик, которым стал концерт в ирландском замке Слейн в июне 2019 года.

Гитарист Radiohead Эд О'Брайен рассказал, что уже 10 дней испытывает симптомы, напоминающие грипп. Музыкант опасается, что это может быть коронавирус.

Легенды рок-сцены Deep Purple премьерят клип к синглу Throw My Bones, который войдет в их 21-й студийный альбом Whoosh! Релиз пластинки запланирован на 12 июня этого года.

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