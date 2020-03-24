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Понедельники с Metallica: музыканты нашли, чем развлечь фанов в дни карантина

В ближайшее время в YouTube выйдет серия концертных записей группы

вторник, 24 марта 2020, 17:25
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Участники группы Metallica, как и многие другие артисты, тоже были вынуждены отменить часть своих весенних шоу и отправиться на карантин. Чтобы подбодрить фанов, ветераны трэша решили проводить с ними каждый понедельник, выкладывая в сети концертные записи.

Полные шоу группы будут появляться на официальном канале в YouTube с хештегом #MetallicaMondays. 23 марта музыканты уже разместили первый ролик, которым стал концерт в ирландском замке Слейн в июне 2019 года.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Metallica

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