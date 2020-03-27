LATEXFAUNA выпустила новый трек о мужчинах, встречающих кризис

LATEXFAUNA выпустила новый трек KOSATKA, в записи которого принял участие новый гитарист Илья Случанко. Как рассказали музыканты в соцсетях, песню они посвятили мужчинам, встречающим кризис.

"Многие достигают всего, за чем гнались. Куда же делась и беспричинная радость, которая сопровождала нас в безденежной юности, когда мы умели наслаждаться одним только пламенем костра, разведенного на пиках розовых и теплых скал?" - описали они новый трек.

Ранее эпатажные Die Antwoord выпустили новый альбом House of Zef, который может стать их последним. Во всяком случае, о планах выпустить последнюю пластинку пара неоднократно упоминала ранее в своих интервью.

Легенды рок-сцены Deep Purple премьерят клип к синглу Throw My Bones, который войдет в их 21-й студийный альбом Whoosh! Релиз пластинки запланирован на 12 июня этого года.

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