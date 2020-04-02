Все летит к чертям, кэп: в России появилось граффити с актерами украинского шоу "Каламбур"

1 апреля на одной из улиц Санкт-Петербурга появилось граффити с украинскими актерами Юрием Стыцковским и Алексеем Агопьяном в образах персонажей комедийного тележурнала 90-х "Каламбур".

По всей видимости, кадром рубрики "Крутое пике", в сюжете которой два пилота отчаянно стараются контролировать падающий лайнер, художники HoodGraff описали трудный 2020-й год. "Все летит к чертям, кэп", - отреагировали на новую работу их фолловеры в Инстаграм.

Фото: instagram.com/myhoodisgood

Тележурнал "Каламбур" впервые вышел на украинском телевидении в 1996 году и транслировался до 2001-го. До 2000-го года шоу также показывал и российский телеканал ОРТ.

Ранее мы вспоминали о том, чем сегодня занимаются и как выглядят актеры комедийной телепрограммы.

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