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Все летит к чертям, кэп: в России появилось граффити с актерами украинского шоу "Каламбур"

Похоже, так художники описали непростой 2020-й год

четверг, 2 апреля 2020, 16:28
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1 апреля на одной из улиц Санкт-Петербурга появилось граффити с украинскими актерами Юрием Стыцковским и Алексеем Агопьяном в образах персонажей комедийного тележурнала 90-х "Каламбур".

По всей видимости, кадром рубрики "Крутое пике", в сюжете которой два пилота отчаянно стараются контролировать падающий лайнер, художники HoodGraff описали трудный 2020-й год. "Все летит к чертям, кэп", - отреагировали на новую работу их фолловеры в Инстаграм.

Фото: instagram.com/myhoodisgood

  • Тележурнал "Каламбур" впервые вышел на украинском телевидении в 1996 году и транслировался до 2001-го. До 2000-го года шоу также показывал и российский телеканал ОРТ.
  • Ранее мы вспоминали о том, чем сегодня занимаются и как выглядят актеры комедийной телепрограммы.

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Раздел: ЛаймСобытия
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