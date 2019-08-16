Пора остановиться: оскароносная актриса заговорила о завершении карьеры

Австралийская актриса, обладательница двух "Оскаров" и трех премий "Золотой глобус" Кейт Бланшетт объявила о намерении уйти из большого кино.

Это произошло в Нью-Йорке на премьере фильма "Куда ты делась, Бернадетт?", в котором она сыграла главную роль, пишет Vulture. Еще в феврале Кейт намекнула на то, что хочет завершить кинокарьеру, а сейчас снова заговорила об этом.

"О да. Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться". Заранее прошу прощения", - заявила Бланшетт.

Актриса добавила, что подобные мысли посещают ее каждый раз после окончания работы над очередным фильмом. Однако предложения поработать с разными людьми заставляют ее снова встать перед камерой.

За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах. Она прославилась благодаря таким картинам, как "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Меня там нет", "Золотой век", "Жасмин" и "Кэрол".

Кейт Бланшетт - лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

В 2008 году актриса получила именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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