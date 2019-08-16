RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Пора остановиться: оскароносная актриса заговорила о завершении карьеры

Кейт Бланшетт хочет уйти из большого кино

пятница, 16 августа 2019, 09:59
читати статтю українською

Австралийская актриса, обладательница двух "Оскаров" и трех премий "Золотой глобус" Кейт Бланшетт объявила о намерении уйти из большого кино.

Это произошло в Нью-Йорке на премьере фильма "Куда ты делась, Бернадетт?", в котором она сыграла главную роль, пишет Vulture. Еще в феврале Кейт намекнула на то, что хочет завершить кинокарьеру, а сейчас снова заговорила об этом.

"О да. Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться". Заранее прошу прощения", - заявила Бланшетт.

Актриса добавила, что подобные мысли посещают ее каждый раз после окончания работы над очередным фильмом. Однако предложения поработать с разными людьми заставляют ее снова встать перед камерой.

За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах. Она прославилась благодаря таким картинам, как "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Меня там нет", "Золотой век", "Жасмин" и "Кэрол".

Кейт Бланшетт - лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

В 2008 году актриса получила именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В новом сезоне "Форс-мажоров" вспомнили о Меган Маркл: тонкая шутка привела фанов в восторг

Сценаристы сериала "Форс-мажоры" необычно вспомнили о Меган Маркл в одном из эпизодов сериала.

Знаковый актер и его персонаж "Звездных войн" вернутся в сольный сериал Disney: подробности

Вместо фильма про Оби-Вана Кеноби в Disney снимут высокобюджетный сериал

В сети показали, как может выглядеть новый "Один дома": и это пока лучший мем на эту тему

Пользователи соцсетей продолжают шутить о том, как может выглядеть новый фильм "Один дома"

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: