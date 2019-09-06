Роль, которая сводит с ума: что актеры, сыгравшие Джокера, говорили о своем персонаже

3 октября 2019 года на большие экраны выйдет фильм "Джокер", где роль заклятого врага Бэтмена сыграл оскароносный актер Хоакин Феникс. До этого опасного психопата в гриме клоуна играли Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. Каждый из них говорил о том, что персонаж Джокера настолько невменяемый, жестокий и манипулятивный, что может испортить любого, кто попытается его повторить.

Джек Николсон

Джек Николсон был не первым актером, сыгравшим роль Джокера, но его версия остается одной из самых запоминающихся. И хотя актер никогда не говорил, что у него возникали какие-либо проблемы с выходом из образа опасного убийцы (в конце концов, до этого он играл Джека Торренса в "Сиянии"), после смерти Хита Леджера в 2008 году он встревожил репортеров коротким комментарием: "Ну, я его предупреждал".

Хит Леджер

Джокер Хита Леджера стал любимцем публики, а чтобы вжиться в роль, актер вел дневник в стиле Джокера и повсюду носил его с собой, - чтобы в нужный момент вспомнить, какого темного и жестокого персонажа он играет.

Леджер говорил, что это его любимая роль, хотя признавался, что персонаж Джокера вызывает у него глубокую тревогу.

"Пока что он определенно остается самым забавным [персонажем] из всех, с кем я когда-либо сталкивался в работе. Он просто вышел из-под контроля, у него нет сочувствия, он социопат, психопат, массовый убийца", - говорил Леджер в многочисленных интервью.

22 января 2008 года Хит был найден без сознания в своей постели. Он умер от случайной передозировки наркотиков.

Джаред Лето

В фильме "Отряд самоубийц" у Джареда Лето была нелегкая задача - убедительно изобразить Джокера после талантливого исполнения Хита Леджера. Но его Джокер, как и мир, в котором происходили события, отличался от мрачных фильмов Кристофера Нолана.

Готовясь к роли, Лето наслаждался ироническим и мрачным мировоззрением своего персонажа. Чтобы соответствовать характеру героя, он даже преподносил коллегам по фильму неприятные сюрпризы.

"Был момент, когда я исследовал насилие, и наблюдал за многими сомнительными вещами, которые едва ли стоило кому-то видеть. Я заметил, что это начало оказывать на меня влияние, мне это не понравилось, и поэтому я остановился, - рассказал Лето в интервью GQ. - Насилие действительно начинает проникать в тебя".

Хоакин Феникс

"Джокер" Тода Филиппса выходит с рейтингом "R", а это значит, что из-за сцен насилия его не рекомендуется смотреть лицам, не достигшим 18 лет. Да и сам Хоакин Феникс, которому не впервой играть сложных персонажей, признался, что роль Джокера "чертовски его пугает".

Перед съемками психологического триллера актер получил от режиссера дневник с шутками и подробными инструкциями о том, как сойти с ума. Кроме того, чтобы убедительно повторить культовый смех Джокера, ему пришлось часами смотреть видео психически-больных людей, страдающих от патологического смеха.

Предстоящий "Джокер" никак не связан с другими фильмами DC. В нем будущий суперзлодей представлен как скромный и незадачливый комик, который ухаживает за престарелой матерью и пытается наладить карьеру. Но жестокая критика, издевательства, старые психологические травмы и темные начала заставляют его превратиться в клоуна-принца преступного мира.

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