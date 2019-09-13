Топ-5 незатертых фильмов ужасов для просмотра в пятницу 13-го

Чтобы объяснить, почему людям нравятся фильмы ужасов, ученые обычно используют одну из двух теорий. Во-первых, человек на самом деле может не бояться, а увлекаться сюжетом. Во-вторых, зрители часто готовы терпеть страх, чтобы насладиться эйфорическим чувством облегчения в конце. Если вы узнали в этом себя, в честь пятницы 13-го ищете жуткий хоррор, но уже наизусть помните истории Джейсона и Фредди Крюгера, обратите внимание на подборку менее известных, но по-настоящему пугающих фильмов ужасов.

"Вопль" (2016)

Приезд загадочного незнакомца в тихую лесную деревню вызывает подозрения у ее жителей, но когда они начинают убивать друг друга без видимой причины, подозрение превращается в панику. Под то же самое дикое проклятие попадает дочь главного героя, флегматичного следователя Чон-гу. Чтобы остановить кошмар, мужчина вызывает шамана, который должен помочь найти преступника.

"Оно" (2014)

Фильм Роберта Митчелла не следует путать с нашумевшими экранизациями Стивена Кинга. Он рассказывает о 19-летней Джей, которую после крайне неудачного свидания изводят странные видения и ощущение, что кто-то или что-то следует за ней. Столкнувшись с преследованием, Джей и ее друзья ищут способ избежать смерти, которая находится всего в нескольких шагах от них.

"Реинкарнация" (2018)

Когда Эллен Грэм умирает, семья ее дочери начинает раскрывать загадочные и ужасные секреты об их происхождении. Но чем больше они узнают, тем отчаяннее пытаются сбежать от зловещей судьбы, которую, похоже, унаследовали. Дебютный полнометражный фильм режиссера и сценариста Ари Астера демонстрирует кошмарную семейную трагедию, которая ведет к не менее мрачным и пугающим последствиям.

"Бабадук" (2014)

Через 6 лет после трагической смерти мужа Амелия из последних сил пытается совладать со своим "неконтролируемым" 6-летним сыном Сэмом. Во сне мальчик видит монстра, который, как ему кажется, собирается убить их обоих. Когда в доме появляется сборник пугающих рассказов под названием "Бабадук", Сэм убеждает, что Бабадук - это монстр из его снова. Галлюцинации ребенка выходят из-под контроля, он становится более непредсказуемым и жестоким. Амелия, искренне напуганная поведением сына, вынуждена лечить его. Но вскоре женщина осознает, что страхи Сэма могут быть реальными.

"Птичий короб" (2018)

Таинственная сила начинает истреблять население Земли. Что это - неизвестно, поскольку все, кто это видел, лишают себя жизни. Мэлори, казалось бы, смогла обустроить быт и научилась вслепую выживать в опасном мире. Но неожиданное происшествие заставляет ее бежать по реке вместе с двумя маленькими детьми. Чтобы выжить, им предстоит опасное двухдневное путешествие с завязанными глазами. Лауреат премии “Оскар” Сандра Баллок возглавляет актерский состав, в который также вошли Сара Полсон и Джон Малкович.

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