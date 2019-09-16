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Создатели "Друзей" ответили на слухи о перезапуске сериала

Продюсеры популярного ситкома не следуют за модой на перезапуски

понедельник, 16 сентября 2019, 18:52
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Создатели сериала "Друзья" подтвердили, что в будущем шоу не получит ни продолжения, ни перезагрузки: шестеро друзей из Нью-Йорка останутся такими, какими поклонники запомнили их в 90-х.

"Мы не будем делать воссоединения и перезагрузку шоу, - цитирует издание Deadline исполнительного продюсера Марту Кауффман. - Шоу было о том времени в жизни, когда друзья - твоя семья. Но жизнь меняется, когда твоя семья становится твоей семьей. А перезагрузка не превзойдет то, что мы уже сделали".

Сопродюсер Друзей Дэвид Крейн согласился с коллегой.

"Мы сделали шоу, которое хотели сделать. Мы сделали все правильно и завязали с этим", - сказал он.

Как ни странно, третий продюсер "Друзей" Кевин Брайт высказал альтернативное мнение.

"Эй, а я думаю, что мы должны сделать перезагрузку!" - заявил он.

"Удачи в этом", - ответила ему Марта Кауффман.

Все трое разделили сцену на фестивале Tribeca TV Fest после показа двух эпизодов "Друзей", отреставрированных в 4K. Также в зале находился звезда "Друзей" Дэвид Швиммер, но он не присоединился к своим старым боссам на сцене.

  • 22 сентября 2019 года сериалу "Друзья" исполняется 25 лет. По случаю юбилея в США вышла книга, в которой раскрыли новые подробности об одном из самых популярных комедийных шоу в истории телевидения.
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