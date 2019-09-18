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Создатели сериала "Властелин колец" пошли по стопам Питера Джексона: новые подробности о шоу

Съемки фэнтези-сериала пройдут на родине создателя оригинальной кинотрилогии

среда, 18 сентября 2019, 14:20
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Студия Amazon объявила, что сериал "Властелин колец", основанный на знаменитых фэнтезийных романах Джона Р. Р. Толкина, будут снимать в Новой Зеландии, - так же, как и оригинальную кинотрилогию Питера Джексона.

Издание Deadline сообщает, что предварительная подготовка уже началась, и съемочный процесс стартует в ближайшие месяцы.

"Когда мы искали место, в котором могли бы воплотить первозданную красоту Второй Эпохи Средиземья, мы знали, что нам нужно что-то величественное, с нетронутыми берегами, лесами и горами, в которых также "обитают" студии мирового уровня и опытные специалисты, - заявили шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей. - Мы благодарны народу и правительству Новой Зеландии за поддержку на этапе подготовки. Обилие гостеприимных птиц киви уже заставило нас чувствовать себя как дома, и мы надеемся углубить наше партнерство в ближайшие годы".

Пока неизвестно, будет ли Питер Джексон участвовать в съемках сериала в качестве консультанта или в любой другой роли, но Amazon собирается создать свои собственные съемочные площадки для сериала.

Разработкой истории занимаются сценаристы Пейн и Маккей, а режиссером выступил Хуан Антонио Байона ("Приют", "Страшные сказки", "Голос монстра", "Мир юрского периода 2"). Известно, что в сериале будут показаны новые сюжетные линии, предшествующие событиям трилогии "Властелин колец".

Сериал производится Amazon Studios в сотрудничестве с распорядителем наследия Толкина Tolkien Estate and Trust и кинокомпанией New Line Cinema - подразделением Warner Bros. Entertainment, которое выпустило трилогию Питера Джексона.

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