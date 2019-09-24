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Культовый сериал Чака Норриса переснимут со звездой "Сверхъестественного" в главной роли

Крутого Уокера ждет большое возвращение в 2020 году

вторник, 24 сентября 2019, 12:50
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Актер сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки заменит Чака Норриса в перезагрузке культового сериала 1990-х годов "Крутой Уокер". Создатели ремейка проявили скромность, и назвали грядущий сериал просто "Уокер", пишет The Hollywood Reporter.

Производством шоу займется студия CBS TV. Падалеки сыграет Корделла Уокера, агента, который служит в самом элитном подразделении правоохранительных органов Техаса. Вдовец и отец двоих детей возвращается в родной Остин после двух лет секретной работы над громким делом, но обнаруживает, что дома ему предстоит еще много работы.

Как и в оригинальном сериале, у Уокера будет партнерша, одна из немногих женщин, служащих в подразделении "Техасские рейнджеры". Имя актрисы, которая ее сыграет, пока не объявляли.

Сериал с Чаком Норрисом "Уокер, Техасский рейнджер" ("Крутой Уокер") выходил на канале CBS с 1993 по 2001 год. За 8 полных сезонов шоу показало солидные рейтинги и 4 раза попадало в топ-25 самых популярных сериалов на американском ТВ.

Уроженец Техаса Падалеки последние 15 лет снимается с Дженсеном Эклзом в сериале "Сверхъестественное". Последний сезон шоу стартует 10 октября 2019 года.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: сериалы

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