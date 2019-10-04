Заявка на Оскар: вышел эпичный трейлер военной драмы "1917"

В сети появился новый трейлер драмы Сэма Мендеса о Первой мировой войне "1917". Фильм расскажет о событиях одного дня на фронте, показанных от лица двух молодых британских солдат.

Звездам фильма Джорджу Маккею и Дину-Чарльзу Чэпмену в роли солдат поручена опасная миссия: прорваться через вражескую территорию и донести сообщение, чтобы батальон не попал в ловушку. Если они потерпят неудачу, сотни солдат погибнут, в том числе и родной брат Чэпмена. Актерский состав также включает в себя мировых звезд: Колина Ферта, Марка Стронга, Бенедикта Камбербэтча, Ричарда Мэддена и Эндрю Скотта.

Первая мировая война закончилась более 100 лет назад, но создателей фильма по-прежнему занимает конфликт, охвативший большую часть Европы с 1914 по 1918 год и стоивший жизни почти 20 миллионам человек.

Сэм Мендес, известный по фильмам "Красота по-американски", "Координаты Скайфолл" и "Спектр", создал уникальное видение Первой мировой войны, заручившись поддержкой знаменитого кинооператора Роджера Дикинса, который был 13 раз номинирован на премию "Оскар" и получил заветную статуэтку за фильм "Бегущий по лезвию 2049" в 2018 году. При съемках и монтаже команда использовала хитрости, чтобы весь фильм казался снятым одним непрерывным кадром.

"Роджеру удалось добиться того, чтобы эта камера стала третьим персонажем", - сказал Мендес в комментарии Variety.

Фильм 1917 выходит на большие экраны 10 января 2020 года.

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