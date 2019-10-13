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HBO будет предупреждать зрителей о психических расстройствах героев своих сериалов

Таким образом канал хочет помочь людям открыто заговорить о психическом здоровье

воскресенье, 13 октября 2019, 10:42
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HBO маркирует сериалы, персонажи которых страдают от различных психических расстройств, сообщает Variety. Такое решение канал принял в рамках инициативы "Все в порядке", призванной дестигматизировать психические заболевания и стимулировать общение по вопросам психического здоровья.

Среди сериалов, которые решено было пометить для зрителей - "Барри", "Эйфория", "Девочки", "Клан Сопрано" и другие.


Кадр из сериала "Клан Сопрано"

Также частью инициативы стало создание серии коротких роликов под названием "Комментарии доктора", в которых специалист будет комментировать соответствующие сцены, посвященные психическим расстройствам. Сотрудничать с каналом согласился клинический психолог Али Матту. Каждый ролик будет длиться примерно 2-3 минуты, а посмотреть их можно будет на YouTube-каналах HBO и Dr. Mattu.

"Легко не заметить симптомы психического заболевания, когда мы смотрим шоу, - сказал доктор Матту в своем заявлении. - Но мы можем многому научиться в определенных сценах этих сериалов, и мы надеемся, что комментарии дадут зрителям новый взгляд на психическое здоровье".

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