Хоакину Фениксу - 45: какие фильмы с актером стоит увидеть после "Джокера"

28 октября Хоакин Феникс празднует 45-й день рождения. Актеру действительно есть, что отметить: он сыграл главную роль в одном из самых успешных и обсуждаемых фильмов 2019 года - психологическом триллере "Джокер". В 2020 году букмекеры пророчат Фениксу "Оскар" за лучшую мужскую роль, но далеко не впервые его актерский талант будоражит публику и приводит критиков в восторг. Тем, кому понравился Джокер, стоит обратить внимание на эти пять фильмов.

"Не волнуйся, он далеко не уйдет" (2018)

Биографический фильм Гаса Ван Сента рассказывает о жизни одного из самых известных карикатуристов Америки - Джона Каллахана. В нем Феникс играет человека, который в детстве пристрастился к алкоголю и превратил свою жизнь в череду опасных развлечений. После очередной вечеринки Джон попадает в аварию и оказывается в инвалидном кресле. Едва способный двигать руками и навсегда потерявший возможность ходить, Каллахан погружается в глубокую депрессию. Но встречи Анонимных Алкоголиков, мрачное чувство юмора и неожиданная влюбленность раскрывают в нем неожиданный потенциал.

Фениксу удалось блестяще изобразить сложный характер Каллахана: его детские комплексы, отчаянье, злость, зарождающийся оптимизм и мощную волю к жизни, побеждающую любые ограничения.

"Тебя никогда здесь не было" (2017)

За роль в триллере Линн Рэмси Хоакин Феникс получил премию Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Подобно Джокеру, в нем он играет одиночку со сложным прошлым, живущего с больной мамой. Но в отличие от злодея DC, Джо идет напролом ради спасения слабых. По просьбе сенатора штата он берётся разыскать и вернуть домой девочку Нину, попавшую в сексуальное рабство к богатым и влиятельным людям. На пути к цели он столкнется с самыми жестокими и отвратительным сторонами сильных мира сего.

В фильме "Тебя никогда здесь не было" у Хоакина Феникса крайне мало реплик, но даже не прибегая к словам ему удалось передать всю глубину героя.

"Она" (2013)

Фантастическая мелодрама Спайка Джонза получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Хоакин Феникс играет в ней мягкого и замкнутого писателя Теодора, который решает скрасить свои будни с помощью новейшей операционной системы с искусственным интеллектом. Назвав цифровую помощницу Самантой, он вступает с ней в доверительные отношения и вскоре влюбляется, возвращая в свою жизнь романтику и оптимизм.

В фильме "Она" Фениксу пришлось сыграть влюбленного мужчину без физического присутствия партнерши, но даже в паре с телефоном он справился с задачей безукоризненно.

"Мастер" (2012)

В драме Пола Томаса Андерсона Хоакин Феникс сыграл одну из своих самых сложных и серьезных ролей, за которую был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус". Он сыграл моряка Фредди Куэлла, который после Второй мировой войны страдает от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма. Однажды на корабле Фредди знакомится с лидером секты Ланкастером Доддом (Филип Сеймур Хоффман). Харизматичный мужчина быстро находит взаимопонимание с нестабильным героем и делает его объектом своих псевдонаучных экспериментов. Вместе с новой семьей Фредди путешествует по Америке, рьяно помогая своему "Мастеру". Однако вскоре Додда обвиняют в мошенничестве, и вера Куэлла подвергается испытаниям.

В фильмографии Пола Томаса Андерсона нет проходных картин, и в команде с Фениксом режиссер в который раз доказал, что американское кино может быть психологически сложным и многогранным.

"Переступить черту" (2005)

Биография известного американского кантри-певца Джонни Кэша была достаточно насыщенной, чтобы стать основой для нескольких фильмов. Режиссер Джеймс Мэнголд выбрал из нее самые яркие моменты, сделав акцент на отношениях музыканта с певицей Джун Картер.

Главные роли в "Переступить черту" достались Хоакину Фениксу и Риз Уизерспун, и их дуэт оказался до того удачным, что в 2005 году фильм получил номинации и победил едва ли не во всех ключевых кинопремиях США. Его определенно стоит увидеть людям, неравнодушным к хорошей музыке и блестящей актерской игре.

Режиссер "Джокера" объяснил, почему в его фильме так много жестоких сцен. Тодд Филлипс считает, что реалистичное насилие пошло фильму на пользу.

Тем временем Дэвид Линч впервые за свою долгую режиссерскую карьеру получил почетный Оскар. Вручение статуэтки он отметил шуткой о вкусах Американской киноакадемии.

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