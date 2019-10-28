Хоакину Фениксу - 45: какие фильмы с актером стоит увидеть после "Джокера"

28 октября Хоакин Феникс празднует 45-й день рождения. Актеру действительно есть, что отметить: он сыграл главную роль в одном из самых успешных и обсуждаемых фильмов 2019 года - психологическом триллере "Джокер". В 2020 году букмекеры пророчат Фениксу "Оскар" за лучшую мужскую роль, но далеко не впервые его актерский талант будоражит публику и приводит критиков в восторг. Тем, кому понравился Джокер, стоит обратить внимание на эти пять фильмов.
"Не волнуйся, он далеко не уйдет" (2018)
Биографический фильм Гаса Ван Сента рассказывает о жизни одного из самых известных карикатуристов Америки - Джона Каллахана. В нем Феникс играет человека, который в детстве пристрастился к алкоголю и превратил свою жизнь в череду опасных развлечений. После очередной вечеринки Джон попадает в аварию и оказывается в инвалидном кресле. Едва способный двигать руками и навсегда потерявший возможность ходить, Каллахан погружается в глубокую депрессию. Но встречи Анонимных Алкоголиков, мрачное чувство юмора и неожиданная влюбленность раскрывают в нем неожиданный потенциал.
Фениксу удалось блестяще изобразить сложный характер Каллахана: его детские комплексы, отчаянье, злость, зарождающийся оптимизм и мощную волю к жизни, побеждающую любые ограничения.
"Тебя никогда здесь не было" (2017)
За роль в триллере Линн Рэмси Хоакин Феникс получил премию Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Подобно Джокеру, в нем он играет одиночку со сложным прошлым, живущего с больной мамой. Но в отличие от злодея DC, Джо идет напролом ради спасения слабых. По просьбе сенатора штата он берётся разыскать и вернуть домой девочку Нину, попавшую в сексуальное рабство к богатым и влиятельным людям. На пути к цели он столкнется с самыми жестокими и отвратительным сторонами сильных мира сего.
В фильме "Тебя никогда здесь не было" у Хоакина Феникса крайне мало реплик, но даже не прибегая к словам ему удалось передать всю глубину героя.
"Она" (2013)
Фантастическая мелодрама Спайка Джонза получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Хоакин Феникс играет в ней мягкого и замкнутого писателя Теодора, который решает скрасить свои будни с помощью новейшей операционной системы с искусственным интеллектом. Назвав цифровую помощницу Самантой, он вступает с ней в доверительные отношения и вскоре влюбляется, возвращая в свою жизнь романтику и оптимизм.
В фильме "Она" Фениксу пришлось сыграть влюбленного мужчину без физического присутствия партнерши, но даже в паре с телефоном он справился с задачей безукоризненно.
"Мастер" (2012)
В драме Пола Томаса Андерсона Хоакин Феникс сыграл одну из своих самых сложных и серьезных ролей, за которую был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус". Он сыграл моряка Фредди Куэлла, который после Второй мировой войны страдает от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма. Однажды на корабле Фредди знакомится с лидером секты Ланкастером Доддом (Филип Сеймур Хоффман). Харизматичный мужчина быстро находит взаимопонимание с нестабильным героем и делает его объектом своих псевдонаучных экспериментов. Вместе с новой семьей Фредди путешествует по Америке, рьяно помогая своему "Мастеру". Однако вскоре Додда обвиняют в мошенничестве, и вера Куэлла подвергается испытаниям.
В фильмографии Пола Томаса Андерсона нет проходных картин, и в команде с Фениксом режиссер в который раз доказал, что американское кино может быть психологически сложным и многогранным.
"Переступить черту" (2005)
Биография известного американского кантри-певца Джонни Кэша была достаточно насыщенной, чтобы стать основой для нескольких фильмов. Режиссер Джеймс Мэнголд выбрал из нее самые яркие моменты, сделав акцент на отношениях музыканта с певицей Джун Картер.
Главные роли в "Переступить черту" достались Хоакину Фениксу и Риз Уизерспун, и их дуэт оказался до того удачным, что в 2005 году фильм получил номинации и победил едва ли не во всех ключевых кинопремиях США. Его определенно стоит увидеть людям, неравнодушным к хорошей музыке и блестящей актерской игре.
- Режиссер "Джокера" объяснил, почему в его фильме так много жестоких сцен. Тодд Филлипс считает, что реалистичное насилие пошло фильму на пользу.
- Тем временем Дэвид Линч впервые за свою долгую режиссерскую карьеру получил почетный Оскар. Вручение статуэтки он отметил шуткой о вкусах Американской киноакадемии.
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