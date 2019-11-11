В США умерла 13-летняя звезда Бродвея и актриса картины Вуди Аллена - врачи назвали причину

На 14 году жизни умерла актриса Лорел Григгс, звезда Бродвея и исполнительница роли в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь" (2016). Как пишет Page Six, юная знаменитость скончалась в результате сильного приступа астмы. О смерти девочки 5 ноября стало известно лишь после похорон, которые состоялись несколькими днями позже.

Согласно приведенной информации, смерть наступила уже в клинике, в которую Григгс доставили вскоре после начала приступа. Увы, врачи не смогли ей помочь: "С тяжелым сердцем вынужден сообщить очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", - процитировал таблоид дедушку актрисы.

Карьеру Лорел Григгс начала еще в возрасте шести лет. Тогда девочка дебютировала на Бродвее, сыграв в спектакле "Кошка на раскаленной крыше" вместе с актрисой Скарлетт Йоханссон. Позже одной из самых успешных стала ее роль Иванки из мюзикла "Однажды".

В 2016 году Григгс сыграла в комедии "Кафе" со Стивом Кареллом и Кристен Стюарт, а также появилась в картине Вуди Аллена "Светская жизнь".

Стало известно о состоянии актрисы Катрин Денев. На прошлой неделе 76-летняя звезда французского кино перенесла инсульт.

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