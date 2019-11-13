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Marvel трогательно почтили память Стэна Ли в годовщину его смерти: фото

Автора комиксов Marvel не стало 12 ноября 2018 года

среда, 13 ноября 2019, 16:21
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Год назад в возрасте 95 лет скончался Стэн Ли - сценарист, редактор и создатель культовых персонажей комиксов Marvel. Чтобы почтить память Ли в годовщину его смерти, Marvel Entertainment в Twitter опубликовали трогательный рисунок, на котором седовласый и неизменно улыбчивый мужчина изображен вместе со своими героями.

Стэн Ли придумал более 150 супергероев. Самые известные из них - Человек-паук, Железный человек, Тор, Люди Икс, Сорвиголова, Фантастическая четверка, Человек-муравей, Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Алая Ведьма. Ли также появлялся в камео и ролях второго во множестве адаптаций Marvel, в том числе тех фильмах, которые вышли после его смерти: "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал".

В настоящее время дочь Стэна Ли подала иск против бывшего менеджера покойного отца на сумму в 25 миллионов долларов. Daily Mail сообщает, что женщина обвиняет экс-помощника в клевете, поскольку в одном из подкастов тот заявил, что она жестоко избивала пожилого художника. Также она утверждает, что сам Брэдли Херман подделывал его подписи и присваивал деньги, наживаясь на доверчивости Стэна Ли.

  • Marvel выпустит сериал и комиксы о настоящих детях-героях. В их числе - незрячий футболист, 13-летняя создательница креативных протезов и 11-летний активист, борющийся против жестокого обращения с детьми.
  • Disney выбрали актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка". Гарри Стайлза уговорить не получилось, и теперь Эрика сыграет молодой британский актер.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Стэн Ли, Marvel

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