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Именитый кинопортал назвал 10 лучших и худших фильмов 2019 года

Держите полезный список на будущее

вторник, 19 ноября 2019, 13:56
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Известный своей острой критикой кинопортал Rotten Tomatoes представил перечень критических оценок фильмов, вышедших в 2019 году. На основе этих данных можно определить 10 лучших и 10 худших картин. В целом же 100% положительных отзывов отметили лишь три фильма - "Навеки связанные", "Съемки без тормозов" и "Горничная". Наименьшим количеством (всего 4 %) отличился триллер "Мэри".

10 лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

  • Навеки связанные (Chained for Life) - 100%
  • Съемки без тормозов (One Cut of the Dead) - 100%
  • Горничная (La Camarista) - 100%
  • Прощание (The Farewell) - 99%
  • Паразиты (Gisaengchung) - 99%
  • Аполлон-11 (Apollo 11) - 99%
  • Пепел белоснежен (Ash is the Purest White) - 99%
  • Удивительная лёгкость (Amazing Grace) - 99%
  • Страна меда (Honeyland) - 99%
  • Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire) - 98%

10 худших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

  • Мэри (Mary) - 4%
  • Лестница Иакова (Jacob’s Ladder) - 5%
  • Репродукция (Replicas) - 9%
  • Во все тяжкое (The Professor) - 10%
  • Окей, Лекси! (Jexi) - 11%
  • Мэдея на похоронах (A Madea Family Funeral) - 12%
  • Приемлемая потеря (An Acceptable Loss) - 13%
  • Отпетые мошенницы (The Hustle) - 14%
  • Игра Ганнибала (Nomis) - 15%
  • Старые счеты (A Score to Settle) - 15%

Напомним, что рейтинг основан на мнениях критиков и никогда не будет лишним оценить те или другие фильмы самостоятельно. Полный список фильмов в рейтинге смотрите по ссылке выше.

  • В США объявили победителей премии People's Choice Awards 2019. В интернет-голосовании миллиард человек выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Конечно же, не обошлось без Marvel.
  • Певец и музыкант Сергей Бабкин появится в новом украинском фильме, но в таком гриме его не узнать. Сыграть артисту довелось мистического отшельника Варфоломея.

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