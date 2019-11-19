Именитый кинопортал назвал 10 лучших и худших фильмов 2019 года

Известный своей острой критикой кинопортал Rotten Tomatoes представил перечень критических оценок фильмов, вышедших в 2019 году. На основе этих данных можно определить 10 лучших и 10 худших картин. В целом же 100% положительных отзывов отметили лишь три фильма - "Навеки связанные", "Съемки без тормозов" и "Горничная". Наименьшим количеством (всего 4 %) отличился триллер "Мэри".

10 лучших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

Навеки связанные (Chained for Life) - 100%

Съемки без тормозов (One Cut of the Dead) - 100%

Горничная (La Camarista) - 100%

Прощание (The Farewell) - 99%

Паразиты (Gisaengchung) - 99%

Аполлон-11 (Apollo 11) - 99%

Пепел белоснежен (Ash is the Purest White) - 99%

Удивительная лёгкость (Amazing Grace) - 99%

Страна меда (Honeyland) - 99%

Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire) - 98%

10 худших фильмов 2019 года по версии Rotten Tomatoes:

Мэри (Mary) - 4%

Лестница Иакова (Jacob’s Ladder) - 5%

Репродукция (Replicas) - 9%

Во все тяжкое (The Professor) - 10%

Окей, Лекси! (Jexi) - 11%

Мэдея на похоронах (A Madea Family Funeral) - 12%

Приемлемая потеря (An Acceptable Loss) - 13%

Отпетые мошенницы (The Hustle) - 14%

Игра Ганнибала (Nomis) - 15%

Старые счеты (A Score to Settle) - 15%

Напомним, что рейтинг основан на мнениях критиков и никогда не будет лишним оценить те или другие фильмы самостоятельно. Полный список фильмов в рейтинге смотрите по ссылке выше.

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