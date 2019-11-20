Фанаты негодуют: Джулии Робертс предложили сыграть чернокожую активистку

Сценарист биографического фильма о чернокожей активистке Гарриет Табмен, которая в XIX веке боролась против рабства в США, в интервью рассказал, что роль героини хотели отдать Джулии Робертс. Об этом сообщает издание Page Six.

"Один из руководителей студии на встрече сказал: "Этот сценарий фантастический. Давайте пригласим Джулию Робертс сыграть Гарриет Табмен", - сказал Грегори Аллен Ховард, который начал работать над фильмом в 1994 году. - Когда кто-то указал, что Робертс не может быть Гарриет, руководитель ответил: "Это было так давно. Никто не увидит разницу".

Говард признался, что более 25 лет ему не удавалось создать историческую драму о бывшей рабыне, ставшей борцом за свободу, но климат в Голливуде изменился.

"Когда фильм "12 лет рабства" стал хитом и заработал пару сотен миллионов долларов по всему миру, я сказал своему агенту: "Вы не можете говорить, что подобные истории сейчас не принесут денег", - пояснил он. - А потом "Черная пантера" действительно вышибла двери".

Роль Табмен в фильме 2019 года сыграла Синтия Эриво ("Вдовы", "Ничего хорошего в отеле Эль-Рояль"), однако новость о предполагаемом кастинге Джулии Робертс вызвала волну гнева и насмешек в социальных сетях.

"В свете новостей о том, что Джулию Робертс рассматривали на роль Харриет Табмен, я хотел бы предложить [чернокожей актрисе] Лесли Джонс сыграть королеву Елизавету II в грядущем биографическом фильме, - пишут пользователи Twitter. - Джулия Робертс хороша, но не хороша для роли цветной женщины".

"Почему исполнительный директор студии не назван? Джулия Робертс не сделала ничего, чтобы привлечь такого рода негативное внимание. Имейте здравый смысл и порядочность; мы знаем, насколько иррациональными могут быть люди в социальных сетях. Теперь над Джулией будут издеваться в соцсетях только за то, что какой-то, вероятно, белый мужчина назвал ее имя", - пишут в Facebook.

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