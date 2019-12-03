Из-за мультфильма "Холодное сердце 2" Disney обвинили в монополизме: детали скандала

Компания Disney поглотила студии Pixar, Lucasfilm, Marvel Entertainment и 20th Century Fox и неоднократно подвергалась критике за попытку монополизировать индустрию развлечений. На сей раз против гиганта выступил Комитет общественного благосостояния Южной Кореи. Организация утверждает, что новый мультфильм Disney "Холодное сердце 2" в день премьеры был показан на 88% местных экранов, нарушив антимонопольный закон страны.

Издание The Hollywood Reporter пишет, что гражданская организация подала жалобу местным прокурорам против компании The Walt Disney Company. С момента выхода 23 ноября их мультфильм "Холодное сердце 2" заработал в Корее 61,2 миллиона долларов, сделав ее третьим по величине рынком после США и Китая. Но активисты недовольны, и просят прокуратуру расследовать влияние монополии Disney на местный кинорынок.

Организация утверждает, что любой человек или компания с более чем 50% доли рынка в Южной Корее является доминирующим предприятием, и то, что "Холодное сердце 2" занял 88% корейских экранов - прямое нарушение антимонопольного закона. В жалобе говорится, что Disney "попыталась монополизировать экраны и получить большую прибыль, ограничив право потребителей на выбор".

Доминирование продукции Disney над киноиндустрией Кореи вызвало горячие споры в отрасли. Так, новый министр культуры пообещал рассмотреть вопрос о внедрении квот для отечественных фильмов, а Демократическая партия Кореи опубликовала законопроект, согласно которому процентная доля одного фильма не может превышать 50% в любом многозальном кинотеатре.

Владельцы крупных развлекательных комплексов выступили против законопроекта, но сообщество независимого кино Южной Кореи, а также многие профессионалы индустрии сплотились в поддержку новой квоты.

"Монополия на экран не является разовым случаем. Правительство должно бороться с кинорынком, на котором победитель получает все", - заявил Антимонопольный совет кинематографистов.

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