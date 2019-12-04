Устал молчать об этом: звезда "Аладдина" пожаловался, что после выхода фильма у него нет работы

Мировые сборы фильма "Аладдин" 2019 года составили 1 млрд долларов, но этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить стабильной работой его звезд. Актер Мена Массуд, сыгравший в картине Гая Ричи главную роль, признался изданию Daily Beast, что после выхода блокбастера его перестали звать на прослушивания.
Мена Массуд обошел 2000 актеров, чтобы сыграть Аладдина в экранизации классического мультфильма 1992 года, но успех был мимолетным.
"Я устал молчать об этом, - говорит 28-летний актер. - Я хочу, чтобы люди знали, что это не всегда одуванчики и розы, когда вы делаете что-то вроде "Аладдина". "Должно быть, он заработал миллионы. Должно быть, у него теперь много предложений". Нет, это ничего не значит. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел Аладдин".
Массуд признается, что его история звучит дико для большинства людей.
"Окей, "Аладдин" собрал миллиард долларов. Теперь я сижу здесь, и думаю: "Можно мне хотя бы прийти на прослушивание?" Я не жду, что мне предложат Бэтмена. Но можете вы просто дать мне шанс? Не всегда все происходит так, как вы ожидаете, - говорит он. - Я чувствую, что меня долго будут игнорировать и недооценивать, потому что я молодой актер. Я новичок в том смысле, что хотя занимаюсь этим в течение 10 лет, для многих людей "Аладдин" - первое, что они увидели со мной. Так что думаю, меня еще долго будут так воспринимать. Придется над этим поработать".
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