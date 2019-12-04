Устал молчать об этом: звезда "Аладдина" пожаловался, что после выхода фильма у него нет работы

Мировые сборы фильма "Аладдин" 2019 года составили 1 млрд долларов, но этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить стабильной работой его звезд. Актер Мена Массуд, сыгравший в картине Гая Ричи главную роль, признался изданию Daily Beast, что после выхода блокбастера его перестали звать на прослушивания.

Мена Массуд обошел 2000 актеров, чтобы сыграть Аладдина в экранизации классического мультфильма 1992 года, но успех был мимолетным.

"Я устал молчать об этом, - говорит 28-летний актер. - Я хочу, чтобы люди знали, что это не всегда одуванчики и розы, когда вы делаете что-то вроде "Аладдина". "Должно быть, он заработал миллионы. Должно быть, у него теперь много предложений". Нет, это ничего не значит. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел Аладдин".

Массуд признается, что его история звучит дико для большинства людей.

"Окей, "Аладдин" собрал миллиард долларов. Теперь я сижу здесь, и думаю: "Можно мне хотя бы прийти на прослушивание?" Я не жду, что мне предложат Бэтмена. Но можете вы просто дать мне шанс? Не всегда все происходит так, как вы ожидаете, - говорит он. - Я чувствую, что меня долго будут игнорировать и недооценивать, потому что я молодой актер. Я новичок в том смысле, что хотя занимаюсь этим в течение 10 лет, для многих людей "Аладдин" - первое, что они увидели со мной. Так что думаю, меня еще долго будут так воспринимать. Придется над этим поработать".

Disney переснимет еще одну популярную серию фантастических фильмов. Франшиза "Планета обезьян" уже насчитывает 9 фильмов, и скоро их количество увеличится.

Аналитики назвали самый популярный новый сериал в мире. Сегодня спрос на него больше, чем на такие хиты, как "Игра престолов", "Очень странные дела" и "Корона".

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.