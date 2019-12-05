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Том Холланд рассказал, как его пьяный разговор с директором Disney помог спасти "Человека-паука"

Похоже, эмоции молодого актера смягчили решение больших боссов

четверг, 5 декабря 2019, 17:59
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23-летний актер Том Холланд на шоу Джимми Киммела рассказал, как пьяный телефонный разговор с генеральным директором Disney Бобом Айгером помог сохранить франшизу "Человек-паук" в кинематографической вселенной Marvel.

По словам Киммела, когда Боб Айгер последний раз посещал его шоу, он признал, что именно Холланд помог сгладить отношения между Sony Pictures и Marvel.

"Я бы не сказал, что это полностью моя работа, - сказал Холланд, а потом в шутку добавил. - Я спас Человека-паука!"

Напомним, что в августе Sony Pictures объявили, что франшиза Человек-паук продолжится без участия Marvel Studios, а любое партнерство между двумя компаниями в отношении серии фильмов с Томом Холландом "на 100 процентов мертво".

23-летний исполнитель роли Питера Паркера не готов был смириться с таким решением. Актер сказал, что был "опустошен" из-за развода Sony-Disney. Он попросил адрес электронной почты и номер телефона Айгера, объяснив, что всего лишь хотел поблагодарить его "за прекрасные перемены в жизни".

Айгер перезвонил Холланду, когда тот был в баре. Молодой актер изрядно выпил, но проигнорировать звонок босса не смог. К счастью, их разговор оказался чрезвычайно позитивным - как для актера, так и для будущего "Человека-паука".

"Я плакал. Я был очень эмоционален, потому что чувствовал, что все подходит к конц, - признался Том. - Я поблагодарил Айгера за возможность сыграть такую культовую роль, и сказал, что существует мир, в котором мы можем сделать эту работу".

Таким образом, отчасти благодаря Холланду, председатели совета директоров Disney и Sony в сентябре решили продолжить историю Человека-паука в Marvel.

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