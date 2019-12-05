Звезда "Настоящего детектива" сыграет в сериале о самом громком политическом скандале США

Вуди Харрельсон и бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру сыграют в мини-сериале HBO об Уотергейтском скандале "Сантехники белого дома". Издание The Hollywood Reporter сообщает, что актеры также выступят исполнительными продюсерами шоу.

Вуди Харрельсон и Джастин Теру сыграют в сериале "Сантехники Белого дома"

Уотергейтский скандал развернулся в США в 1972 году, и закончился в 1974-м отставкой президента Ричарда Никсона. Тогда в вашингтонском комплексе "Уотергейт", где размещался штаб кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна, задержали 5 человек, настраивающих прослушку и фотографирующих документы. Позже у Ричарда Никсона обнаружили пленки с нелегально записанными переговорами в "Уотергейте", и впервые в истории США президент вынужден был покинуть свой пост.

Мини-сериал будет состоять из 5 эпизодов, а сценарий для него напишут шоураннеры политической сатиры "Вице-президент" Алекс Грегори и Питер Хайк. Основной для него станут публичные записи той эпохи и книга "Порядочность", написанная Эгилем Крогом, адвокатом и чиновником администрации Никсона, который был заключен в тюрьму за участие в деле "Уотергейт".

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