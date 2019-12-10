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Ксения Мишина раскрыла секреты съемок постельных сцен в кино

И показала фото со съемок нового проекта

вторник, 10 декабря 2019, 12:55
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Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино, а также раскрыла несколько секретов пикантных съемок.

Об этом она поведала на личной странице в Instagram, добавив к посту пару снимков со съемок нового проекта. По словам Ксении, раньше сцены интима вызывали у нее кучу эмоций, но сейчас актриса уже не боится демонстрировать любовь на камеру.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

"За последний год в моей профбиографии каждый проект включал себя такие моменты, причем часто они снимались в одной и той же квартирке, с подобными обстоятельствами. Менялись лишь партнеры, мое имя и слава Богу постельное белье", - поделилась актриса.

Мишина добавила, что часто съемки интимных сцен сопровождаются смехом и шутками, а сами актеры в этот момент находятся в одежде.

"Легкость сцены на фото состояла в том, что с моим партнером мы уже не в первый раз играли вместе, поэтому все неудобства сопровождались диким смехом и фразами: ну, Саня, уже ведь не в первый раз. И самое интересное - под одеялом артисты обычно полностью одетые", - призналась Ксения.

  • Ранее Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре развелся с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.
  • Читайте также на The Lime, как Ксения Мишина разрушила чужую семью. Актриса призналась, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину.

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