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Создатели "Игры престолов" снимут триллер о монстрах Лавкрафта

Фильм не является экранизацией романов Лавкрафта, но основан на его творчестве

пятница, 13 декабря 2019, 12:25
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Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс снимут для Warner Bros триллер, вдохновленный графическим романом Ганса Родионова "Лавкрафт". Авторами сценария выступили Фил Хей и Мэтт Манфреди, работавшие над фантастическим боевиком "Эон Флакс" с Шарлиз Терон.

Издание Deadline сообщает, что фильм попытается ответить на пугающий вопрос: что, если писатель Говард Филлипс Лавкрафт не придумывал свои истории ужасов, а созданные им монстры - реальны? Действие его будет разворачиваться в 1920-х годах, и ядром его станут мифы Ктулху.

"С раннего детства в конце 1800-х годов Лавкрафта преследовали мрачные видения демонов и смерти. Пойманный в ловушку мира жутких существ и гротескных мыслей, писатель нашел выход, сплетая свои живые кошмары в вымышленные страшные истории", - говорится в описании графического романа Родионова.

Бениофф и Уайсс обсуждали этот проект с продюсерами Warner Bros. в течение нескольких лет, пока работали над "переводом" романов Джорджа Мартина в восемь сезонов "Игры престолов". Впоследствии дуэт подписал рекордный контракт на разработку сериалов и фильмов для Netflix, но договоренность об экранизации "Лавкрафта" предшествовала этой сделке.

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