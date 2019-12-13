Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"

В возрасте 86 лет умер американский актер, продюсер и сценарист Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2". Как пишет The New York Times, информацию о смерти актера подтвердил его представитель. Причина смерти остается неизвестной.

В кино Айелло дебютировал в довольно позднем возрасте, в 1972 году. В целом же за годы карьеры актер сыграл порядка 90 ролей, и зачастую появлялся на экране в образе гангстеров, жестких продажных полицейских. При этом не обошлось и без персонажей, главными чертами которых были чувство юмора и самоирония.

Настоящим успехом для Айелло стал проект "Однажды в Америке" режиссера Серджио Леоне. В картине актер сыграл роль начальника полиции, которая открыла ему дорогу к сотрудничеству с Вуди Алленом и к ролям в картинах "Пурпурная роза Каира", "Бродвей Денни Роуз" и "Дни радио". При этом самыми известными с его участием оставались картины "Леон" и гангстерская сага "Крестный отец-2".

Помимо кино Дэнни Айелло увлекался музыкой и даже записал несколько пластинок как исполнитель.

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