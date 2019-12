Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной

9 декабря в Швеции после длительной борьбы с раком мозга скончалась 61-летняя вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Группа прекратила существование в 2016 году, в свою 30-летнюю годовщину. Но стать мировыми звездами, продавшими более 75 млн копий своих альбомов, Roxette помогла счастливая случайность.

Мировое признание находилось далеко за пределами мечтаний Мари Фредерикссон и Пера Гессле. Издание LA Times в далеком 1989 году рассказало, что изначально поп-группа пыталась проникнуть на немецкий и европейский рынок.

"В США очень трудно попасть; трудно сделать это без контрактов, менеджеров и юристов", - говорил Гессле. Однако за Roxette не было ни менеджеров, ни юристов: только талант, сильный голос Мари, прилипчивые танцевальные биты и любовь случайного поклонника из США.

Однажды студент по обмену Дин Кушман привез из Швеции альбом группы "Look Sharp!" в родной Миннеаполис и отнес его на местную радиостанцию KDWB. Когда песня "The Look" впервые прозвучала в программе По заявкам, на станцию начали звонить заинтересованные слушатели, которые просили повторить композицию. Так популярность песни выросла, и уже через несколько недель она возглавила чарты радио KDWB. Вскоре копии альбома начали распространяться по другим радиостанциям, и 8 апреля 1989 года The look стала хитом № 1 в чартах США. До этого лишь двоим шведским исполнителям удавалось достичь такого успеха: группе Blue Swede с хитом "Hooked on a feeling" в 1974 году и ABBA с песней "Dancing Queen" в 1978-м.

"Это произошло случайно, - признавался Гессле. - Эта радиостанция в Миннеаполисе, KDWV, взяла песню у одного из своих слушателей, и она понеслась как снежный ком. Когдаа она попал в чарты, у нас не было контракта на запись или чего-то еще. Повезло нам!"

